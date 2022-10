«Κάθε 10 λεπτά λαμβάνω ένα μήνυμα σχετικά με τη χρήση των ιρανικών Shahed από τον εχθρό», διαμαρτυρήθηκε προ εβδομάδας στην τηλεδιάσκεψη κορυφή των G7 o Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Έκτοτε, η χρήση των ιρακινικής τεχνολογίας -και κατασκευής, όπως καταγγέλλουν το Κίεβο και οι ΗΠΑ- φονικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) από τις ρωσικές δυνάμεις κατά στόχων στην Ουκρανία έχει ενταθεί, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

«Από την πρώτη κατάρριψη στο ουκρανικό έδαφος καμικάζι drone Shahed 136 ιρανικής κατασκευής, στις 13 Σεπτεμβρίου (…) έχουν καταστραφεί 223 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τέτοιου τύπου», ανέφερε την Τετάρτη σε ανακοίνωση στο Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από βίντεο με επιθέσεις αυτού του τύπου drones -που είναι σχετικά φθηνά, εύκολα στην κατασκευή, ευέλικτα και λειτουργούν ως πύραυλος κρουζ πέφτοντας πάνω στον στόχο- καθώς και από την περισυλλογή συντριμμιών τους σε διάφορα σημεία στην Ουκρανία.

Το Ιράν αρνείται ότι προμηθεύει αυτά τα φονικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη σύμμαχό της, Ρωσία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ανάλογη στάση τηρεί και το Κρεμλίνο, παραπέμποντας για τα περαιτέρω στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, που καταγγέλλεται ότι απλά «βαφτίζει» τα ιρανικά Shahed-136 σε ρωσικά Geran-2.

Ανοίγοντας πάντως θέμα διακοπής των διπλωματικών σχέσεων με την Τεχεράνη, το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει παραγγείλει έως και 2.400 drones-καμικάζι από το Ιράν.

Κάλεσε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ να επιθεωρήσουν συντρίμμια που λέει ότι έχει περισυλλέξει. Απέστειλε μάλιστα επιστολή στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας -σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters- την Τεχεράνη για παραβίαση της απόφασης 2231 του Σ.Α., με την οποία επικυρώθηκαν οι όροι της (βαλτωμένης σήμερας) συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία ζητά από τη Δύση την άμεση αποστολή περισσότερων και πιο εξελιγμένων συστημάτων αεράμυνας. Εντείνει, δε, τις πιέσεις στο Ισραήλ για την αποστολή του εξελιγμένου αντιπυραυλικoύ συστήματος Iron Dome (Σιδηρούν Θόλος), μεταξύ πολλών άλλων…

Today Odessa was again attacked by Shahed-136 kamikaze drones, which Russia got from Iran. Ukrainian army mastered to successfully land Russian aircraft, and these drones will follow. For that Ukraine needs more Western modern air defense systems. Drone launcher video below. pic.twitter.com/jZvYupj2IR

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 25, 2022