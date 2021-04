Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στις Βρυξέλλες μετά το ατόπημα του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv, ο ευρωπαίος αξιωματούχος δημοσίευσε στο Twitter την έκκληση του νομπελίστα Τζόζεφ Στίγκλιτς και άλλων να απελευθερωθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εμβολίων για τον ΠΟΕ.

Ωστόσο, ο ισπανός πολιτικός έσπευσε να διαγράψει την ανάρτηση λίγη ώρα αργότερα, δεδομένου ότι η Κομισιόν έχει επανειλημμένως αντιταχθεί σε μια τέτοια πρακτική.

Interesting…

EU foreign policy chief Borrell tweeted support for waiving some intellectual property rules to scale up vaccine production globally.

Then someone at EU message control must’ve told him that EU policy is to block that waiver & wider production, so he deleted it pic.twitter.com/DA3yEvXEFg

— Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 19, 2021