«Κόκκινο» χτύπησε… στο ελληνικό Twitter τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος της κοινής συνέντευξης Τύπου του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με το hashtag #Δενδιας να ανεβαίνει διαρκώς, φτάνοντας στις πρώτες θέσεις των trends.

Οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικων με τις οποίες «απάντησε» σε όσα ανέφερε ο τούρκος ομόλογός του, προκαλώντας του φανερό εκνευρισμό, σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Μάλιστα, ένας χρήστης γράφει χαρακτηριστικά «Τέτοια εμφάνιση μες στην Τουρκία η Ελλάδα είχε να κάνει από τον Σάκη Ρουβά στη Eurovision 2004».

#Δενδιας LIKE A BOSS IN #ANKARA pic.twitter.com/G1CsSBjJkg

They see me rollin’ ..they hatiiin’ #Δενδιας pic.twitter.com/ofjULTfqr9

— Dennis Kassavetis 🇦🇲🇬🇷 1821-2021 (@DeKassas) April 15, 2021