Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές

Στις αποφάσεις και στις έρευνες της Δικαιοσύνης επιμένει να παραπέμπει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της ενότητας interview του in, την ίδια μέρα που σε νέες δηλώσεις του ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa επαναλαμβάνει για το παράνομο λογισμικό ότι «είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι […] Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους». Ο ίδιος επικρίνει την κυβέρνηση που δεν ψήφισε υπερ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, τον υπουργό Δικαιοσύνης για τη στάση του αλλά και την ανώτατη ηγεσία της Δικαιοσύνης για την ελλιπή διερεύνηση της υπόθεσης, και κυρίως προαναγγέλει την προσκόμιση αποδείξεων και τονίζει ότι «σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης, ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση».

Στα επίμονα ερωτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών, βάσει και των νέων δηλώσεων του Ταλ Ντίλιαν, οι απαντήσεις του κ. Μαρινάκη είναι προσεκτικές, με την επιμονή του ωστόσο να επικαλείται τις αποφάσεις του Αρειου Πάγου αποφεύγοντας να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα να μπορεί να εκληφθεί ως υπεκφυγή.

«Εγώ ξέρω ότι όταν μιλάμε για υπόθεση που είναι στη Δικαιοσύνη, όσοι εκπροσωπούμε την εκτελεστική εξουσία ή τη νομοθετική εξουσία ή οποιοδήποτε κόμμα, οφείλουμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, όπως σεβαστήκαμε και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου» είναι μία από τις χαρακτηριστικές απαντήσεις του κ. Μαρινάκη, που για άλλη μια φορά κατηγορεί εμμέσως την Αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

«Δεν είναι δυνατόν να έχεις μια αντιπολίτευση στη χώρα, γιατί εγώ δεν κατηγορώ τους δημοσιογράφους, μιλάω πολιτικά, εναντιώνομαι με την αντιπολίτευση, εσείς κάνετε τη δουλειά σας, προφανώς, η οποία σε κάποιες από αποφάσεις να μιλάει για δικαίωση και σε κάποιες άλλες αποφάσεις —που ήταν προάγγελος των πρώτων αποφάσεων— να μιλάει για συγκάλυψη. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά».

Αναρμόδιος να κρίνει δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης κληθείς να δώσει μια λογική εξήγηση γιατί τέσσερις ιδιώτες αποφάσισαν αυτοβούλως να παρακολουθήσουν υπουργούς με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, στρατιωτικούς, πολιτικούς, δικαστικούς και δημοσιογράφους.

«Η δράση των τεσσάρων ιδιωτών ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και είναι αντικείμενο, και αυτό το οποίο ρωτάτε, ερεύνης του δεύτερου βαθμού, δηλαδή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο» προσθέτει, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «πάντως η ελληνική Δικαιοσύνη και όχι ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός, τρεις, έχουν αποφανθεί για το αν η δράση αυτή είχε σχέση με το κράτος και έχουν αποφανθεί αρνητικά. Και μάλιστα τρεις διαφορετικοί δικαστές».

Δικαιολογεί δε τους υπουργούς που ενώ έμαθαν ότι το κινητό τους μολύνθηκε ή έγινε απόπειρα να μολυνθεί με το παράνομο λογισμικό δεν κινήθηκαν νομικά, τονίζοντας ότι από τη στιγμή που είχε ενημερωθεί η Εισαγγελία αυτό όφειλαν να κάνουν.. «Όταν ένας εισαγγελέας ερευνά μια υπόθεση, δεν έχεις δικαίωμα εσύ ως υπουργός ή ως βουλευτής ή ως ο οποιοσδήποτε, να κάνεις τον εισαγγελέα. Μπορεί να τείνει να κανονικοποιηθεί αυτό το πράγμα…» λέει.

«Η κυβέρνηση δεν αγόρασε το Predator»

Πιο ξεκάθαρος είναι ο κ. Μαρινάκης στην ερώτηση εάν η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε το παράνομο λογισμικό. «Καταρχάς αυτό απαντήθηκε εξονυχιστικά ή τέλος πάντων διεξοδικά από τον προκάτοχό μου τότε, για το ότι δεν υπήρχε καμία σχέση με το κράτος, τον κύριο Οικονόμου. Είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός και στη Βουλή, επανέλαβε αυτά τα οποία επανέλαβε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός στα οποία αναφέρομαι και εγώ και τα αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή, δεν το συζητώ. Η απάντηση λοιπόν είναι καθαρή, πως όχι. Και έχει δοθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση κατά την επίμαχη χρονική περίοδο, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι 4 χρόνια πίσω».

Αρνείται ωστόσο να μπει σε υποθετική συζήτηση τι θα πράξει η κυβέρνηση και πώς θα αντιδράσει αν ο Ταλ Ντίλιαν καταθέσει χαρτιά που αποδεικνύουν ότι η εταιρεία Intellexa πούλησε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες.

Αρνητική είναι η απάντηση του κ. Μαρινάκη και σε ότι αφορά τα σενάρια για κατάθεση ευνοϊκής ρύθμισης ώστε οι ποινές που μπορεί να αντιμετωπίσει ο κ. Ντίλιαν και οι άλλοι κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές να είναι εξαγοράσιμες. «Δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της Κυβέρνησης, είναι αρνητική η απάντησή μου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τέλος, υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο αλλά και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.