Μπαίνει σε καραντίνα η Εθνική του Κονγκό λόγω ‘Εμπολα
Διαδικασία αυτοαπομόνωσης πρέπει να ξεκινήσεη η Εθνική της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό πριν την άφιξή της στο Χιούστον για το Μουντιάλ
- «Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» - Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
- Αντιδράσεις από ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
- Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
- Ένα βρέφος και οι γονείς του σκοτώθηκαν από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Λ.Δ. του Κονγκό θα πρέπει να αυτοαπομονωθεί σε μια «φούσκα» για 21 ημέρες, προκειμένου να αποφύγει την μόλυνση από τον ιό Έμπολα, εάν θέλει να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε λιγότερο από ένα μήνα, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τον Λευκό Οίκο.
«Ήμασταν πολύ σαφείς με το Κονγκό: πρέπει να διατηρήσουν την ακεραιότητα της «φούσκας» τους για 21 ημέρες πριν μπορέσουν να έρθουν στο Χιούστον στις 11 Ιουνίου», δήλωσε στο ESPN ο Άντριου Τζουλιάνι, συντονιστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Λευκού Οίκου.
Για να τηρήσει αυτήν την προθεσμία, η ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή προπονείται στο Βέλγιο, πρέπει ν΄αρχίσει άμεσα την διαδικασία αυτοαπομόνωσης.
«Εάν έρθουν και άλλοι άνθρωποι (για να ενταχθούν στην ομάδα), πρέπει να έχουν μια ξεχωριστή «φούσκα» από την ομάδα», πρόσθεσε ο Τζουλιάνι και εξήγησε: «Εάν τελικά έρθουν και ένα από αυτά τα άτομα παρουσιάσει συμπτώματα, αυτό θέτει ολόκληρη την ομάδα σε κίνδυνο να μην μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».
Σε δήλωσή του στο AFP, ο κ. Τζουλιάνι επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος «ενθαρρύνει την ομάδα να προστατεύσει τους παίκτες της από την περιττή έκθεση και να διατηρήσει την ακεραιότητα της «φούσκας» της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να συμμετάσχει στο τουρνουά».
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
- Αρης: «Χρυσή» μεταγραφή του Ντιαντί στην Σαουδική Αραβία
- Ισπανική αποθέωση: «Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα της ηπείρου»
- Ο Ντε Λαουρέντις απέρριψε μυθική πρόταση 2 δισ. ευρώ για τη Νάπολι
- Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
- Ο Πέρεθ έρχεται στην Αθήνα για τον τελικό Ολυμπιακός-Ρεάλ
- Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
- Η εξομολόγηση του Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις