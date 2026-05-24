Μπαίνει σε καραντίνα η Εθνική του Κονγκό λόγω ‘Εμπολα

Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Λ.Δ. του Κονγκό θα πρέπει να αυτοαπομονωθεί σε μια «φούσκα» για 21 ημέρες, προκειμένου να αποφύγει την μόλυνση από τον ιό Έμπολα, εάν θέλει να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε λιγότερο από ένα μήνα, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τον Λευκό Οίκο.

«Ήμασταν πολύ σαφείς με το Κονγκό: πρέπει να διατηρήσουν την ακεραιότητα της «φούσκας» τους για 21 ημέρες πριν μπορέσουν να έρθουν στο Χιούστον στις 11 Ιουνίου», δήλωσε στο ESPN ο Άντριου Τζουλιάνι, συντονιστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Λευκού Οίκου.

Για να τηρήσει αυτήν την προθεσμία, η ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή προπονείται στο Βέλγιο, πρέπει ν΄αρχίσει άμεσα την διαδικασία αυτοαπομόνωσης.

«Εάν έρθουν και άλλοι άνθρωποι (για να ενταχθούν στην ομάδα), πρέπει να έχουν μια ξεχωριστή «φούσκα» από την ομάδα», πρόσθεσε ο Τζουλιάνι και εξήγησε: «Εάν τελικά έρθουν και ένα από αυτά τα άτομα παρουσιάσει συμπτώματα, αυτό θέτει ολόκληρη την ομάδα σε κίνδυνο να μην μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Σε δήλωσή του στο AFP, ο κ. Τζουλιάνι επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος «ενθαρρύνει την ομάδα να προστατεύσει τους παίκτες της από την περιττή έκθεση και να διατηρήσει την ακεραιότητα της «φούσκας» της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να συμμετάσχει στο τουρνουά».