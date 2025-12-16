Χριστούγεννα: Πότε θα καταβληθεί το δωρόσημο των οικοδόμων
Εν όψει Χριστουγέννων, το δωρόσημο των οικοδόμων θα καταβληθεί στις 18 Ιανουαρίου.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί το δωρόσημο οικοδόμων, το αντίστοιχο του Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους στην οικοδομή.
Όπως ανακοινώθηκε, το συνολικό ποσό της καταβολής ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και αφορά 87.286 δικαιούχους.
