Σοβαρά επεισόδια στη Μπολόνια πριν από τον αγώνα της Βίρτους – Μακάμπι! (vid+pics)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην πόλη Μπολόνια της Ιταλίας, πριν από το παιχνίδι της τοπικής Βίρτους με την ισραηλινή Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σε διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άτομα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ για τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα, η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα κεντρικά σημεία να μετατραπούν σε πεδία μάχης!

Αρκετοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και για αρκετή ώρα οι δρόμοι της πόλης είχαν γίνει… σκηνικό πολέμου με κροτίδες, φωτοβολίδες αντικείμενα και ρίψη χημικών.

Μεταξύ άλλων οι διαδηλωτές κρατούσαν ένα μεγάλο πανό που έλεγε στα αγγλικά «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα», ενώ φώναζαν συνθήματα κατά της ιταλικής κυβέρνησης και του δημάρχου της πόλης Ματέο Λεπούρε κάνοντας λόγο για «αγώνα ντροπής» και «συνέργεια στη γενοκτονία».

Οπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, η πορεία ξεκίνησε από την Πιάτσα Ματζόρε αριθμώντας περίπου 5.000 άτομα. Κατά την άφιξη των διαδηλωτών στη Βια Λάμε τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κάπου εκεί η κατάσταση ξέφυγε.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι κάποια άτομα που συμμετείχαν στην πορεία και είχαν καλυμμένα πρόσωπα, άρχισαν να πετούν αντικείμενα που βρήκαν στον δρόμο και από παραπλήσιες οικοδομές όπως πέτρες, ξύλα, μεταλλικές μπάρες, ακόμη και υλικά περίφραξης!

Από την πλευρά τους οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση υδροφόρων, σε μια προσπάθεια να διαλύσουν το πλήθος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες για τα όσα συνέβησαν στη Μπολόνια

Lives scenes from Bologna

Masked mobs attack the police including Antifa.

Reason? Against Tel Aviv being in the Euros. Unfortunately the UK is too spinless to have such a thing as Water Cannons to push back the mob. pic.twitter.com/Tz1Sa8wKNQ — Make Britain Great Again (@UkandNireland) November 21, 2025

💥 Thousands of people in Bologna, Italy, are protesting strongly right now to the upcoming basketball game between the local team Virtus and Israel’s Maccabi Tel Aviv, arguing that it cannot be treated as a normal sporting event. Residents still recall recent incidents at a… pic.twitter.com/mgySo0ukGD — Paolo Mossetti (@paolomossetti) November 21, 2025

Bologna, bombe carta e idranti al corteo Pro-Pal Gli aggiornamenti in diretta a #4disera pic.twitter.com/f5avUch7kR — 4 di sera (@4disera) November 21, 2025

L’esito della gestione della sicurezza della partita di questa sera sarà fondamentale anche in vista della gestione della prossima partita fra la Virtus Bologna e l’Hapoel Tel Aviv, fissata per il prossimo 12 dicembre. pic.twitter.com/ep07HCVbit — Sportellate (@Sportellate_it) November 21, 2025