Οι Ιταλοί αποκαλύπτουν μεγάλο ενδιαφέρον για Καρέτσα – Ποια ομάδα έχει «κυκλώσει» το όνομά του…

Ακόμη μία σπουδαία… παράσταση με τα γαλανόλευκα από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον 17χρονο παίκτη της Γκενκ να ανοίγει το χορό των γκολ στην αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Λευκορωσία, στην πρεμιέρα της Εθνικής, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ήδη από το φετινό καλοκαίρι το όνομα του άσου της Γκενκ «έπαιζε» στην επικαιρότητα αρκετών μεγάλων συλλόγων της Ευρώπης, όπως η Μπάγερν και η Άρσεναλ, ενώ δημοσίευμα στην Ιταλία, βάζει ακόμη μία ομάδα στη λίστα με τους… μνηστήρες του Καρέτσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το radiosei.it, η Λάτσιο εξετάζει την περίπτωσή του ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου τον Ιανουάριο, με τον Μαουρίσιο Σάρι να θέλει την απόκτηση ποδοσφαιριστών με παρόν, αλλά κυρίως με μέλλον.

Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα στην Ιταλία για Καρέτσα και Λάτσιο

«Ο Μαουρίσιο Σάρι κοιτάζει προς το μέλλον και έχει σημειώσει δύο ονόματα: δύο νεαρά ταλέντα που έχουν ήδη αξιολογηθεί ως κορυφαίοι παίκτες, γράφει η Corriere dello Sport. Η φιλοσοφία του προπονητή είναι γνωστή: χρειάζεται ποιοτικούς νεαρούς παίκτες για να εξελιχθούν και να διαμορφωθούν με υπομονή. Ένας από τους παίκτες που έχουν εντοπιστεί είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, γεννημένος το 2007 στο Βέλγιο από ελληνική οικογένεια.

Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 17 ετών, είναι βασικός παίκτης της Γκενκ εδώ και περίπου ένα χρόνο και έχει ήδη κάνει 50 εμφανίσεις. Επιθετικός μέσος ύψους 1,74 μ., χρησιμοποιείται κυρίως σε σχηματισμό 4-2-3-1 πίσω από τον επιθετικό. Η αποτίμησή του έχει ήδη αυξηθεί σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Το άλλο όνομα που διεκδικείται είναι ο Άνταμ Ντάγκιμ, ένας Δανός επιθετικός γεννημένος το 2005, ο οποίος μπορεί επίσης να αγωνιστεί ως επιθετικός εξτρέμ.

Δύο προφίλ που ταιριάζουν απόλυτα με το όραμα του Σάρι για το παιχνίδι και την ανάπτυξή του. Αλλά, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται ότι είναι καταδικασμένα να παραμείνουν απραγματοποίητα όνειρα. Η οικονομική κατάσταση της Λάτσιο και οι τρέχοντες περιορισμοί καθιστούν δύσκολη την εξέταση μιας τέτοιας κίνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του radiosei.it.