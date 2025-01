Οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη σε αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες επιβεβαίωσαν πως στοχοποίησαν «πυρήνα οπλισμένων τρομοκρατών» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως η επιδρομή έπληξε το χωριό Ταμούν, στην επαρχία Τούμπας, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης.

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING:

According to the ministry of health, at least 9 Palestinians have been martyred and 4 others injured in an Israeli airstrike on the town of Tammoun, Tubas, West Bank. pic.twitter.com/VPIbsoGVg5

— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 29, 2025