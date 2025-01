Ναι! Ναι! Ναι! Η Μεγκ Ράιαν ξανά σε οργασμό με τον Μπίλι Κρίσταλ – μπόνους η Νταϊάνα

Η Μεγκ Ράιαν και ο Μπίλι Κρίσταλ μπορούν ακόμη να ζήσουν τον οργασμό σε δημόσια θέα.

Οι δύο συμπρωταγωνιστές της rom-com Όταν ο Χάρι Γνώρισε Τη Σάλι επανενώθηκαν 35 χρόνια μετά από την προβολή της ταινίας που τους καθιέρωσε για διαφημιστικό σποτ που θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του Super Bowl για τη Hellmann’s.

Περισσότερα από τρεις δεκαετίες από τότε που ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι σε μια από τις πιο δημοφιλείς κομεντί των 80s, η Ράιαν και ο Κρίσταλ επαναλαμβάνουν τη χημεία τους στο deli της Νέας Υόρκης.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας άφησαν να επιστρέψουμε σε αυτό το μέρος» λέει ο Κρίσταλ/Χάρι στη Ράιαν/Σάλι.

«Γιατί;» τον ρωτά εκείνη. «Κανείς δεν το θυμάται αυτό», επιμένει η Σάλι.

Οι σταρ αναφέρονται στην κλασική στιγμή της ταινίας όπου ο Χάρι λέει ότι δεν πιστεύει ότι καμία από τις γυναίκες με τις οποίες είχε κάνει σεξ είχε προσποιηθεί ποτέ οργασμό και η Σάλι του απέδειξε πόσο εύκολα μπορεί κάποια να μιμηθεί τη σεξουαλική κορύφωση στο τραπέζι του deli, Μπροστά σε όλους.

Στη συνέχεια η Σάλι του σήμερα δαγκώνει ένα σάντουιτς, δεν της αρέσει, απλώνει μαγιονέζα και έρχεται σε οργασμό με τη γεύση.

Έξτρα συστατικό στη σκηνή η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι σε ένα καμέο με την ατάκα: «Θα πάρω ό,τι έχει πάρει».

Ο Κρίσταλ είπε στο PEOPLE ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή να ξαναδεί κάποιος την αγαπημένη ταινία, που έγραψε η αείμνηστη Nόρα Έφροβ.

«Ήταν η 35η επέτειος της ταινίας και είναι η πρώτη φορά που μας προτάθηκε κάτι τέτοιο», λέει. «Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική ιδέα και η προσέγγιση ήταν σωστή».

«Σέβονταν τόσο την ταινία όσο και τη σκηνή», είπε η Ράιαν. «Ήρθαν σε εμάς με έναν τεράστιο σεβασμό προς το υλικό και τους χαρακτήρες».

Οι συμπρωταγωνιστές αναφέρθηκαν στο γιατί η σκηνή έχει αντέξει μέσα στο χρόνο και την επιδραστικότητα της στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Μέχρι τότε, κανείς δεν είχε προσπαθήσει ποτέ να μιλήσει για αυτό», λέει ο Κρίσταλ σημειώνοντας ότι η σκηνή προέκυψε μετά από συνάντηση των συντελεστών και πρόβα στο σενάριο. «Νομίζω ότι η ιδέα να προσθέσουμε τη σκηνή με τη Σάλι να προσποιείται οργασμό έκοψε την ανάσα όλων» είπε.

«Η Νταϊάνα ξεκαρδίστηκε»

Ο Μπίλι Κρίσταλ αποκάλυψε πώς αντέδρασε η πριγκίπισσα Νταϊάνα όταν είδε την διάσημη σκηνή της ταινίας στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο το 1989.

Στην πριγκίπισσα Νταϊάνα άρεσαν πολύ οι ρομαντικές κωμωδίες. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε πάει στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο το 1989, όπου είχε γνωρίσει από κοντά τους πρωταγωνιστές Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, αλλά και τον Ντένις Κουέιντ που τότε έβγαινε με την Ράιαν.

Στη διάρκεια της προβολής, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε καθίσει δίπλα στον Μπίλι Κρίσταλ, που αποκάλυψε την απολύτως αυθόρμητη αντίδρασή της στην διάσημη σκηνή του οργασμού της ταινίας.

«Όταν ξεκίνησε η σκηνή του οργασμού, [η πριγκίπισσα Νταϊάνα] γελούσε τόσο δυνατά, με την καρδιά της. Ήταν εκείνο το γέλιο που αν βρισκόσουν σε ραντεβού, δεν θα ήθελες ποτέ να τη συναντήσει ξανά, το γέλιο που σε κάνει να ντρέπεσαι», είπε ο ηθοποιός στο βιβλίο I’ll Have What She’s Having: How Nora Ephron’s Three Iconic Films Saved the Romantic Comedy του Έρικ Κάρλσον.

«Μετά μου έπιασε το χέρι μου και είπε, ‘τόσο άτακτο».

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα λέγεται επίσης πως ήταν τόσο φανατική θαυμάστρια της συγκεκριμένης ταινίας, που κανόνισε μέχρι και ιδιωτική προβολή για τις φίλες της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.