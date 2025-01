Επίσημα στο Άμπου Ντάμπι το Final Four της Euroleague (pic)

Η Euroleague ανακοίνωσε και επίσημα πως το Final Four της διοργάνωσης θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι σε μία απόφαση σταθμό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η οποία αναδιαμορφώνει το χάρτη.

Πολλοί είναι εκείνοι που δεν βλέπουν με καλό μάτι αυτή την εξέλιξη, η οποία δεν συγκέντρωνε και πολλές πιθανότητες στην αρχή της σεζόν, με την Euroleague ωστόσο να το ανακοινώνει και επίσημα, ανοίγοντας μια νέα αγορά και προοπτική μεγαλύτερων εσόδων για την Λίγκα.

Το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει το Final Four του 2025 και πλήθος μπασκετόφιλων έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ήδη για να κλείσουν εισιτήρια για το Σαββατοκύριακο 24-25 Μάϊου, όμως αρκετοί είναι και εκείνοι που έχουν τις αμφιβολίες τους για ένα τέτοιο ταξίδι.

Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four! 📢

May 23rd-25th 🗓

Tickets to go on sale on February 26 🎟 pic.twitter.com/mNErh45aIL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2025