Όρτα: «Χαρούμενος που επέστρεψα στον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Αντρέ Όρτα έπιασε ξανά λιμάνι μετά από έξι μήνες, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την επιστροφή του.

Ο 28χρονος μέσος, που ήταν βασικό μέλος της ιστορικής κατάκτησης του Europa Conference League, επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με τη διοίκηση των Πειραιωτών να έρχεται σε συμφωνία με την Μπράγκα και να επαναφέρει στο ρόστερ τον Όρτα.

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στην Ελλάδα, ο Όρτα έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, μέσω των επισήμων λογαριασμών της ομάδας στα social media.

💬 André Horta has a message for you! 🔴⚪🤳 pic.twitter.com/kRNUhZlPpk

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 27, 2025