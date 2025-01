Εταιρία-σταθμός του gaming ψέγεται για αναπαραγωγή εικόνας βομβαρδισμού στη Γάζα

Το concept art για το νέο παιχνίδι Battlefield μπορεί να περιείχε πραγματικές εικόνες μιας επίθεσης στη Γάζα, σύμφωνα με το PSU.

Η Electronic Arts μοιράστηκε το concept art τον Σεπτέμβριο του 2024 και απλά απεικονίζει το λογότυπο του franchise και μια εικόνα μιας πόλης που δέχεται επίθεση. Αν και τότε δεν έγινε τίποτα γι’ αυτό, ο Emad Alden, ένας ανεξάρτητος concept artist, δημοσίευσε στο X ότι είδε ομοιότητες με την έκρηξη στην εικόνα με αυτή που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στη Γάζα.

Ο χρήστης X DANNYonPC εντόπισε στη συνέχεια την πραγματική εικόνα που τραβήχτηκε στις 12 Μαΐου 2021 και απεικονίζει μια έκρηξη στη Γάζα, η οποία είχε αρχικά προβληθεί στο Reuters και αργότερα επαληθεύτηκε από το TheGamer.

Ο Alden έγραψε: «Μερικές φορές οι concept artists πρέπει να τελειώσουν γρήγορα τις εικόνες, οπότε πιθανότατα απλά έψαξαν για μια έκρηξη με τη σωστή προοπτική».

I appreciate all the support on my last concept, I’m working on another concept inspired by BF4 but in the meantime, look what I found 🙂 pic.twitter.com/3rBPxUG5nL

— EmadAlden 🇮🇶 🕙 (@emadalden_) January 19, 2025