Με μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα και σχηματίζοντας τη φράση – σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο» διαδήλωσαν για τα Τέμπη οι Έλληνες του Άμστερνταμ.

Εκτιμάται πως πάνω από 100 άτομα συγκεντρώθηκαν το πρωί στην Dam Square.

«Δολοφόνοι» και «δεν ήταν ατύχημα» ήταν μερικά από τα συνθήματα.

Δείτε βίντεο και εικόνες:

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στο Μόναχο στην πλατεία KönigsPlatz.

Κεντρικό σύνθημα και εκεί το «δεν έχω οξυγόνο».

Δείτε εικόνες:

Από την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, ξεκίνησε ο χορός των μαζικών κινητοποιήσεων για τα Τέμπη. Δεκάδες Έλληνες συγκεντρώθηκαν διεκδικώντας δικαιοσύνη για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Place du Luxembourg, πλησίον του Ευρωκοινοβουλίου.

Demonstration for #tempi train disaster and demand for justice in Greece in front of the #EuropeanParliament#Tempi_crime #tempi_justice #ΔενΕχωΟξυγονο #Τεμπη #Βρυξελλες pic.twitter.com/JbzLKTJblL

— Nicolas Economou (@niceconomou) January 25, 2025