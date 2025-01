Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι αν ολοκληρωνόταν σήμερα η League Phase του Europa League

Νίκη πρόκριση πέτυχε χτες (23/1) βράδυ ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 1-0 της Πόρτο, στο «Ντραγκάο», για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το γκολ που έστειλε τους Πειραιώτες στα νοκ άουτ της διοργάνωσης πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, φτάνοντας τα 21 τέρματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τα «ερυθρόλευκα» και πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Αν η League Phase του Europa League τελείωνε χτες, τότε ο Ολυμπιακός θα τερμάτιζε στην 12η θέση της βαθμολογίας, μετά από επτά παιχνίδια, με 12 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό με το νέο φορμάτ των διοργανώσεων της UEFA; Οι Πειραιώτες θα έμπαιναν στην κληρωτίδα για να μάθουν τους αντιπάλους τους στην ενδιάμεση φάση και στους «16».

Στα playoffs οι Πειραιώτες μαζί με την 11η της βαθμολογίας Πλζεν, θα κληρωθούν είτε με την 21η Ρόμα, είτε με την 22η Φερεντσβάρος και έτσι θα με αυτές τις τέσσερις ομάδες θα προκύψουν ζευγάρια. Από κει και πέρα, σε περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού η κληρωτίδα θα του δώσει και τον αντίπαλό του στους «16» που θα είναι είτε ο πέμπτος είτε ο έκτος της βαθμολογίας της League Phase, που αν τελείωνε τώρα αυτοι θα ήταν οι Λιόν και Τότεναμ.

🚨 Potential Europa League – Round of 16 ties According to Current Standings:

🇪🇸 Real Sociedad vs 🇮🇹 Lazio

🇹🇷 Galatasaray vs 🇧🇪 Anderlecht

🇮🇹 AS Roma vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇳🇱 AZ Alkmaar vs 🇪🇸 Athletic Club

🇬🇷 Olympiacos vs 🇫🇷 Lyon

🇹🇷 Fenerbahçe… pic.twitter.com/17xpLsUmAI

— Football Rankings (@FootRankings) January 23, 2025