Αιματηρή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές της ουκρανικής περιφέρειας.

«Ρωσική επίθεση με πύραυλο στη Ζαπορίζια σκότωσε έναν άνθρωπο», έναν 47χρονο άνδρα, έγραψε στο Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ένα κοριτσάκι δύο μηνών βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών. Ο ίδιος δημοσίευσε εικόνες από πολυκατοικίες που έχουν υποστεί πλήγματα.

Περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι έμειναν επίσης χωρίς ρεύμα και άλλοι 17.000 χωρίς θέρμανση ως αποτέλεσμα της νυχτερινής επίθεσης, σύμφωνα με τον Φεντόροφ, ο οποίος δήλωσε ότι καταστράφηκε μια ενεργειακή εγκατάσταση.

Overnight, Russia launched missile strikes on a heavily populated residential area in Zaporizhzhia. At least 17 victims. A tiny baby among them.

Just hours earlier, the city was attacked by Shahed drones. pic.twitter.com/zug8M0nezT

— KyivPost (@KyivPost) January 23, 2025