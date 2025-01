Η Ρωσία φέρεται να κατέλαβε άλλους δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως έγινε γνωστό χθες Σάββατο από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς οι εισβολείς συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, οι δυνάμεις του έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους τις κοινότητες Πετροπάβλικα (μεταξύ των πόλεων Ποκρόβσκ και Κουράχοβε) και Βρέμιβκα (νοτιότερα).

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται επίσης πλήγματα ακρίβειας σε ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εν είδει αντιποίνων στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με πυραύλους ATACMS εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές για τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών που μαίνονται εδώ και 34 μήνες.

🇷🇺South-West #Pokrovsk #Russian army entered #Udachnoye and also took control of half of the village of #Kotlino #Russia #FreeDonbass pic.twitter.com/bAnqtBZSQ3

Η τελευταία ενημέρωση από την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν περιείχε αναφορά στην κατάληψη των προαναφερθέντων οικισμών στο Ντονέτσκ, αλλά ανέφερε σφοδρές μάχες κοντά στην στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόβσκ.

Σε χάρτη του ιστότοπου Deep State με τις θέσεις των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, οι κοινότητες Πετροπάβλιβκα και Βρέμιβκα εμφανίζονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Τα ρωσικά στρατεύματα, αφού απέτυχαν να προωθηθούν στο Κίεβο κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής τους τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν πλέον επικεντρωθεί στην κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς, περιοχής που αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία. Επί του παρόντος, ελέγχουν περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Local residents continue to evacuate #Pokrovsk and #Myrnohrad in Donetsk region, as Russian troops are moving closer and closer to these cities.

Ukrainian volunteer Denys Khrystov showed a bus that was hit by a Russian drone and was used to evacuate people. The driver was… pic.twitter.com/yrQCCfvEsr

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) January 18, 2025