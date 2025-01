Βρίσκουν συνεχώς πτώματα κάτω από τα ερείπια στη Γάζα - 162 σοροί έχουν ανασυρθεί μετά την εκεχειρία

Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 162 σοροί έχουν εντοπιστεί από τα συνεργεία της μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από τη Γάζα είναι συγκλονιστικές

Τα συνεργεία διάσωσης και οι κάτοικοι συνεχίζουν να ερευνούν για πτώματα που είναι θαμμένα στα ερείπια των πόλεων και των χωριών της Γάζας, την ώρα που δεν διαθέτουν ούτε βαριά μηχανήματα ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν απαγορεύσει στα πληρώματα ασθενοφόρων και των συνεργείων διάσωσης να πλησιάσουν σε ορισμένες περιοχές για να παραλάβουν τραυματίες και σορούς νεκρών, ειδικά στις ανατολικές και τις νότιες περιοχές της Γάζας, κοντά στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, την περιοχή που γειτνιάζει με την Αίγυπτο.

Δείτε βίντεο από τη Γάζα:

Medical teams continue recovering the bodies of victims from Rafah following the end of the Israeli aggression. pic.twitter.com/ixf1YNkAah — Quds News Network (@QudsNen) January 22, 2025

Palestinians remove the rubble from their home which was partially destroyed by the occupation forces in the north of Gaza. pic.twitter.com/Gave78MRM2 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 23, 2025

Οι νεκροί από τον πόλεμο, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, είναι τουλάχιστον 47.107 και οι τραυματίες τουλάχιστον 111.147, με βάση τον τελευταίο απολογισμό.

Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί θεωρούνται πολύ μικροί σε σχέση με το πραγματικό νούμερο των απωλειών.

Ο ΟΗΕ λέει ότι μπορεί να χρειαστούν 10 χρόνια για να συλλέξουν τις βόμβες που δεν έχουν εκραγεί

Στην τελευταία της ενημέρωση, η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, OCHA, αναφέρει ότι μία από τις προκλήσεις για την ανάκαμψη της Γάζας θα είναι η εκκαθάριση των ναρκών και άλλων πυρομαχικών που δεν εξερράγησαν και άφησε πίσω του ο 15μηνος πόλεμος.

Η OCHA επικαλέστηκε πρόσφατη έκθεση του Global Protection Cluster, μιας «ομπρέλας» ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ και άλλων οργανώσεων, η οποία εκτιμά ότι τα εκρηκτικά που είναι θαμμένα στα χαλάσματα στη Γάζα θα απαιτούσαν «500 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών για να εκκαθαριστούν» από περίπου 42 εκατομμύρια τόνους μπάζων, τα οποία περιέχουν επίσης αμίαντο, άλλους επικίνδυνους ρύπους και ανθρώπινα λείψανα.