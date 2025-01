Αμετανόητος ο Nelly παρά την κατακραυγή: Εμφανίστηκε στην ορκωμοσία Τραμπ «για το έθνος»

Πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ο Nelly υποστήριζε πως η απόφασή του να υποστηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν πολιτική, αλλά κατά μια έννοια υποχρεωτική δεδομένων των αγώνων των πρόγονών του για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας φόρος τιμής σε όσους πολέμησαν για να είναι η Αμερική σπουδαία.

Μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, ο Nelly όμως θυμήθηκε κι άλλον έναν λόγο για τον οποίο εμφανίστηκε στην εν λόγω εκδήλωση, εν μέσω των αντιδράσεων των ακολούθων του.

Ο ράπερ Nelly τελικά κατά πως φαίνεται βρήκε στα μάτια του Προέδρου των ΗΠΑ τον αρχηγό που έψαχνε για να «ανυψώσει το έθνος».

«Ήταν τιμή μου που έδωσα συναυλία για το υψηλότερο αξίωμα στο μεγαλύτερο έθνος», δήλωσε αποκλειστικά ο Nelly στο Fox News Digital για την εμφάνισή του τη Δευτέρα.

«Τώρα προσβλέπουμε στον πρόεδρο να αναλάβει, να υπηρετήσει και να μας ανυψώσει όλους».

Πριν ανέβει στη σκηνή, τον Nelly υποδέχτηκαν ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι οικογένειές τους, σύμφωνα με το Fox News Digital.

Το show του Νelly

Συνοδευόμενος από τους χορευτές του που ήταν ντυμένοι σαν να δουλεύουν σε μυστικές υπηρεσίες, ο Nelly ξεκίνησε το σόου παίζοντας το διάσημο τραγούδι «Hail to the Chief», πριν ερμηνεύσει μια σειρά από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το «Ride Wit Me» και το «Hot in Herre».

«Είναι τιμή μου»

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Nelly αντιμετώπισε αντιδράσεις για την απόφασή του να συμμετάσχει στους εορτασμούς της ορκωμοσίας. «Δεν το κάνω αυτό για τα χρήματα. Το κάνω γιατί είναι τιμή μου. Σέβομαι το αξίωμα», δήλωσε ο γεννημένος στο Σεντ Λούις σε ζωντανή συνομιλία με τον συνάδελφό του ράπερ, Willie D.

Μετά τον χορό, η πηγή επανέλαβε ότι ενώ ο Nelly κατανοεί «τις διαφορετικές απόψεις των ανθρώπων», είδε επίσης την εμφάνισή του ως μια ευκαιρία να φέρει τους ανθρώπους κοντά και να πραγματοποιήσει την αλλαγή.

Δεν βρίσκει ότι ο Τραμπ είναι ρατσιστής

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Willie D., ο τραγουδιστής μίλησε επίσης ευθέως στους επικριτές του, αποφεύγοντας να υποστηρίξει ότι ο Τραμπ είναι ρατσιστής.

«Θα τους ζητούσα να μου δείξουν πού είναι ρατσιστής», ανταπάντησε ο Nelly.

Δεν είναι πολιτικό

«Η πολιτική, για μένα, έχει τελειώσει. Κέρδισε! Είναι ο πρόεδρος», δήλωσε ο ράπερ.

«Είναι ο αρχιστράτηγος αυτού που θα ήθελα να πω ότι είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο».

«Είναι τιμή για μένα να παίζω για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία. Αν ο πρόεδρος Μπάιντεν μου ζητούσε να τραγουδήσω, θα το έκανα. Αν η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είχε κερδίσει και μου ζητούσε να δώσω παράσταση, θα έδινα παράσταση», είπε.

*Πηγή: New York Post