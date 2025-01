Στάχτη και αποκαΐδια: Drone δείχνει την καταστροφή από την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο

Ανείπωτη τραγωδία στην Τουρκία με δεκάδες άτομα να χάνουν τη ζωή τους σε φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Grand Kartal στην περιοχή Μπόλου στις 03:27 (τοπική ώρα) τα ξημερώματα της Τρίτης (21/1) κι ενώ στο ξενοδοχείο διέμεναν 234 επισκέπτες. Τουλάχιστον 76 άνθρωποι απανθρακώθηκαν ή πνίγηκαν από τους καπνούς και 51 νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Πληροφορίες θέλουν μεταξύ των θυμάτων να περιλαμβάνονται πολλά παιδιά.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους υποσχόμενος να αποδοθούν ευθύνες.

«Σήμερα δεν είναι ημέρα πολιτικής, είναι ημέρα αλληλεγγύης, για να είμαστε ένα και μαζί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όποιος βρεθεί υπεύθυνος θα λογοδοτήσει.

«Το λέω αυτό ξεκάθαρα και απερίφραστα μια για πάντα: Αυτοί που έγιναν αιτία για μια τέτοια καταστροφή, όσοι έδειξαν αμέλεια και υπαιτιότητα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», σημείωσε ο Ερντογάν.

Οι σοροί των θυμάτων αναγνωρίζονται και σιγά σιγά παραδίδονται στους συγγενείς για την ταφή. Κάποιοι έχουν αναγνωριστεί μόνο από τρίχες από τα μαλλιά τους.

«Σαράντα πέντε πτώματα παραδόθηκαν στις οικογένειές τους. Δεν μπορέσαμε (αμέσως) να αναγνωρίσουμε τους άλλους», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Στο μεταξύ, πλάνα από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο. Οι εναέριες λήψεις μαρτυρούν ότι τα πάντα έχουν γίνει στάχτη. Το ξενοδοχείο έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από καμένα συντρίμμια, χωρίς να σώζεται τίποτα.

Η τραγωδία στην Τουρκία έχει προκαλέσει προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και παράλληλα πολλά ερωτηματικά. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε αστραπιαία λόγω της ξύλινης επένδυσης των δωματίων. Το κτίριο γέμισε φλόγες και καπνούς αποκλείοντας κάθε δυνατότητα διαφυγής.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, το πολυτελές σαλέ δεν διέθετε σύστημα πυρόσβεσης με νερό που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν ήχησε ο συναγερμός. Επίσης, δεν υπήρχαν εξωτερικές σκάλες διαφυγής και η Πυροσβεστική έφτασε μετά από μιάμιση ώρα.

❗🇹🇷 – Fire at Ski Resort Hotel in Turkey Kills at Least 10

A devastating fire erupted at a hotel in the Kartalkaya ski resort in Bolu, northwestern Turkey, early Tuesday morning, January 21, 2025. The blaze claimed at least 10 lives and injured 32 others, as confirmed by… pic.twitter.com/FtGdI12IxE

