Πλήθος σε αγαλλίαση επευφήμησε σήμερα Δευτέρα, λίγο μετά τις 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) καθώς πέρναγαν, τα δυο λεωφορεία με δεκάδες παλαιστίνιους κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν από το ισραηλινό κέντρο κράτησης της Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη (στη φωτογραφία του Reuters/Ammar Awad, επάνω, Παλαιστίνια αγκαλιάζει το παιδί της λίγο μετά την απελευθέρωσή της από τις ισραηλινές φυλακές).

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωναν πως αποφυλάκισαν 90 παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενες, στο πλαίσιο της πρώτης ανταλλαγής που προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, αφού αφέθηκαν ελεύθερες τρεις Ισραηλινές που κρατήθηκαν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας για 471 ημέρες.

Crowds welcoming the released Palestinian captives in the West Bank chant for Al-Qassam Brigades. pic.twitter.com/PSDoNeBpch

Η πρώτη ομάδα των Παλαιστινίων που αποφυλακίστηκαν αποτελείτο κατά τη μεγάλη πλειονότητα από γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών.

Εκατοντάδες άνθρωποι χαιρετούσαν τα λεωφορεία, καθώς περνούσαν από δρόμο στη Μπεϊτούνια που οδηγεί στη Ραμάλα, την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και λάβαρα διαφόρων πολιτικών κινημάτων, ιδίως αυτά της Χαμάς, ενώ άλλοι έριχναν επίσης πυροτεχνήματα.

Νέοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Διακρίνονταν μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) πάνω στα λεωφορεία, όπως και αποφυλακισθέντες και αποφυλακισθείσες, που ανταπέδιδαν τους χαιρετισμούς του πλήθους χαμογελώντας.

Palestinian children released from Israeli prisons right now and received by their families in the West Bank pic.twitter.com/6ZBmhqttAH

Στην πρώτη ομάδα Παλαιστινίων που επρόκειτο ν’ αποφυλακιστούν συμπεριλαμβανόταν η Χαλίντα Τζαράρ, μορφή του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), μαρξιστικού κινήματος που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονταν ακόμη δυο αδελφές του Σάλεχ αλ Αρούρι, ηγετικού στελέχους της Χαμάς, που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό αποδοθείσα στο Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2024.

VIDEO: Crowds cheer as freed Palestinian prisoners arrive in West Bank town of Beitunia.

The buses held some of the 90 prisoners released as part of the Gaza ceasefire deal that began Sunday and saw three Israeli hostages freed by Hamas. Members of the crowd climbed atop the… pic.twitter.com/r0BT82i3Eh

— AFP News Agency (@AFP) January 20, 2025