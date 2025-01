Ανταλλαγή κρατουμένων: Αφέθηκαν ελεύθεροι 90 Παλαιστίνιοι

Δυο λεωφορεία με φιμέ τζάμια αναχώρησαν νωρίς σήμερα Δευτέρα, λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), από την ισραηλινή φυλακή Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Young Palestinians freed from Israeli prisons arrive in Betunia in the occupied West Bank. pic.twitter.com/pte5bQ0dQU

Μετά την απελευθέρωση τριών γυναικών που κρατούνταν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, αναμενόταν η απελευθέρωση περίπου 90 παλαιστινίων κρατουμένων.

Η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών επιβεβαίωσε πως αφέθηκαν ελεύθεροι 90 Παλαιστίνιοι σε αντάλλαγμα για τις τρεις Ισραηλινές, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Palestinians in the West Bank gathered in anticipation of the arrival of prisoners released as part of a ceasefire agreement brokered between Israel and Hamas pic.twitter.com/ovTgAqTvPm

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 20, 2025