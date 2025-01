Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των δώδεκα φιναλίστ στον ελληνικό τελικό

Οι fans της Eurovision μην κανονίσετε τίποτα για την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, έπειτα από την κλήρωση που έγινε από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, οριστικοποιήθηκε η σειρά εμφάνισης των δώδεκα φιναλίστ οι οποίοι διεκδικούν την φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2025.

Η κλήρωση έγινε σήμερα, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην διαδικασία παρευρέθηκαν τόσο οι καλλιτέχνες όσο και ο υπεύθυνος συμβολαιογράφος.

Από τη διοργάνωση της ΕΡΤ θα προκύψουν το τραγούδι και ο καλλιτέχνης/ιδα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό.

Η σειρά εμφάνισής

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»

Πολλές εκπλήξεις

Από την βραδιά του ελληνικού τελικού, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στις 21:00 στο Christmas Theater, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Έλενα Παπαρίζου, η οποία το 2005 χάρισε την πρώτη νίκη στην Ελλάδα με το θρυλικό «My Νumber Οne» και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος έναν χρόνο νωρίτερα, το 2004, κατέκτησε την τρίτη θέση με το «Shake Ιt», οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί σε ρόλο παρουσιαστή, ενώ ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράφει την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός δήλωσε πρόσφατα για την φετινό ελληνικό τελικό: ««Η ΕΡΤ µε τιµά κάθε χρόνο αλλά φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά, γιατί γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από τότε πήραμε την πρώτη θέση και τα 51 χρόνια από τότε που η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό τον θεσμό. Αυτή τη βραδιά, στον εθνικό μας τελικό, υπάρχει κάτι πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο για εμένα. Έχω δύο ανθρώπους δίπλα μου, την Έλενα και τον Σάκη, που έχω περάσει κοντά τους μαγικές στιγμές. Έχω το καλύτερο υλικό. Με αυτά τα δύο άτομα, σίγουρα θα γίνει ένας διαγωνισμός πολύ όμορφος. Ειδικά, φέτος, με συγκινεί ιδιαίτερα που η ΕΡΤ δίνει βήμα σε νέους ανθρώπους».

Η μεγάλη βραδιά αναμένεται να κρύβει πολλές εκπλήξεις, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και στην ελληνική νοηματική γλώσσα στην ΕΡΤ1 στο live streaming του ERTFLIX.

Ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.