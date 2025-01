Συμπαίκτης των παικτών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ένας…ποντικός (vids)

Στη διάρκεια του τελευταίου αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Σάουθαμπτον, στον αγωνιστικό χώρο του Ολντ Τράφορντ, εκτός των παικτών και των διαιτητών υπήρχε και ένας απρόσκλητος επισκέπτης: ένας ποντικός.

Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γιουνάιτεντ με τα τρωκτικά στο ιστορικό της γήπεδο έκανε δημόσια εμφάνιση. Βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν έναν ποντικό να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο κοντά στη μεγάλη περιοχή, ενώ παιζόταν ο αγώνας. Υπάρχει και δεύτερο βίντεο με ποντικό να τριγυρίζει στις εξέδρες!

Even the mice and rats were trying to get game-time at Old Trafford last night. 😭🤣🐁pic.twitter.com/HxPcSIJzm1

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 17, 2025