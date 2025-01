ILO: Στο ιστορικό χαμηλό του 5% και φέτος η ανεργία παγκοσμίως

Σταθερό παρέμεινε πέρυσι το ποσοστό ανεργίας στο ιστορικά χαμηλό 5% παγκοσμίως και αναμένεται να παραμείνει και το 2025 σε αυτό το επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Ωστόσο, ο οργανισμός που εδρεύει στη Γενεύη ανέφερε ότι η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας από 3,3% σε περίπου 3,2% πέρυσι και η σταδιακή επιβράδυνση μεσοπρόθεσμα θα περιορίσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό, αλλά προβλέπεται ότι θα χάσει σταδιακά την ορμή της, εμποδίζοντας μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας», αναφέρει η εμβληματική έκθεση της ΔΟΕ για την παγκόσμια απασχόληση και τις κοινωνικές τάσεις.

The global jobs gap stands at 402M people, including 186M unemployed and 137M in the potential labour force. Tackling this gap is critical for inclusive growth.

➡ Learn more about the numbers in our new report: https://t.co/WIysxGAPjy pic.twitter.com/fKjciNdueF

