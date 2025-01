Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ (pic)

Ματς με αύξοντα αριθμό 50 για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το αποψινό στο ΟΑΚΑ. Ο πρώτος προημιτελικός του κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Και είναι οι Πράσινοι ως εδώ η μοναδική ομάδα που ο Βάσκος δεν έχει καταφέρει ακόμη να νικήσει οδηγώντας τον Ολυμπιακό. Μην φανταστείτε όμως πως όλα αυτά τον έβαλαν σε… σκέψεις. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος του στο κύπελλο. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος της διαχείρισης του ρόστερ όταν έρχεται η ώρα του rotation. Με αποδείξεις.

Και μια ματιά στην αποψινή εντεκάδα φτάνει. Κράτησε ο 63χρονος σε σχέση με το Σάββατο και την παρτίδα με τον Άρη μόλις τέσσερις στο αρχικό σχήμα. Τον Ορτέγκα σαν αριστερό μπακ. Τον Τσικίνιο και τον Ζέλσον στην μεσο-επιθετική γραμμή. Και ανέβασε σε αυτή και τον Ροντινέι που επιστρέψει σε υποχρεώσεις winger.

Και οι άλλοι; Επτά αλλαγές. Σα να λέμε οι: Πασχαλάκης. Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Στάμενιτς, Μουζακίτης και Κωστούλας.

Με βάση τα πρόσωπα εύκολα κάποιος αντιλαμβάνεται ότι ο Μπάμπης Κωστούλας είναι αυτός που «φορά» τα παπούτσια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης. Και βέβαια ότι Μεντιλίμπαρ κρατά τον 4-2-3-1 σχηματισμό που συνηθίζει.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #PAOOLY #GreekCup pic.twitter.com/ROcVJ0MSJb

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 15, 2025