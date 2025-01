Τον κίνδυνο από πολιτικές αναταραχές και πολέμους θα πρέπει να ενσωματώσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες όταν αξιολογούν την δική τους οικονομική ευρωστία εκτιμά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς εντείνει τον έλεγχο μιας κορυφαίας απειλής για τον κλάδο.

Η ΕΚΤ θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες προσεγγίζουν τέτοιες γεωπολιτικές επιπτώσεις στα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων, στον προγραμματισμό κεφαλαίου και ρευστότητας και στις εσωτερικές δοκιμές αντοχής, έγραψαν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι σε ανάρτηση στο ιστολόγιο.

Οι εργασίες θα χρησιμεύσουν για «τον εντοπισμό ορθών πρακτικών και την περαιτέρω αποσαφήνιση των εποπτικών μας προσδοκιών», έγραψαν.

Η ΕΚΤ έχει καλέσει δημοσίως τις τράπεζες να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους σε γεωπολιτικά σοκ και επρόκειτο να αναβαθμίσει τη σημασία τους στον κατάλογο των προτεραιοτήτων της, ανέφερε το Bloomberg. Η ώθηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για τους οικονομικούς κλυδωνισμούς που προκαλούνται από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και για τις πιθανές εμπορικές συγκρούσεις που προκύπτουν από τους υψηλότερους δασμούς υπό τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Our supervisory priorities for 2025-27 focus on strengthening the ability of banks to withstand macro-financial and geopolitical shocks, on making sure banks remedy key persistent shortcomings and on tackling new challenges from digitalisation.

