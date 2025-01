Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας που θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η πρόταση που παρουσίασε λεπτομερώς πριν από μήνες «έφθασε επιτέλους η ώρα να καρποφορήσει».

«Τόσοι αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, τόσες κοινότητες έχουν καταστραφεί. Ο παλαιστινιακός λαός αξίζει την ειρήνη», είπε.

Οι δηλώσεις του Μπάιντεν:

