Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στα περίχωρα του Λος Αντζελες έγινε ακόμη βαρύτερος, έφθασε τους 24 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή το απόγευμα (τοπική ώρα· τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας).

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Αντζελες δημοσιοποίησε κατάλογο από τον οποίο προκύπτει ότι οκτώ από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς στην κοινότητα Πασίφικ Παλισέιντς και οι υπόλοιποι 16 εξαιτίας της εστίας Ιτον (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Ringo Chiu).

Τα δέκα από τα θύματα αναφέρεται πως δεν έχουν αναγνωριστεί ως αυτό το στάδιο. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 16 νεκρούς.

Στο μεταξύ, οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται σε προάστια του Λος Αντζελες δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν πριν την Πέμπτη το νωρίτερο, προειδοποίησε χθες Κυριακή το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας.

Κάτοικοι διαφόρων περιοχών πιέζουν, σε σημεία ελέγχου που έχουν στήσει οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, να τους αφήσουν να επιστρέψουν, για να πάρουν τα φάρμακά τους, μερικά ρούχα, ή απλούστατα για να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους καταστράφηκαν ή όχι.

«Δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους, απλούστατα επειδή είναι επικίνδυνο», τόνισε μολαταύτα χθες ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Αντζελες, ο Αντονι Μαρόνι.

«Είναι συλλογική προτεραιότητά μας (…) να φροντίσουμε οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους το συντομότερο δυνατόν», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προτού προσθέσει πως αυτό δεν είναι δυνατόν προτού σταματήσουν να πνέουν σφοδροί άνεμοι, κάτι που προβλέπεται να γίνει μεθαύριο Τετάρτη.

«Να είσαστε βέβαιοι πως θ’ αναφερθούμε κατά προτεραιότητα στο ζήτημα της επιστροφής του πληθυσμού την Πέμπτη», συμπλήρωσε.

Ορισμένοι κάτοικοι περίμεναν σε ουρές ως ακόμη και 11 ώρες για να μπορέσουν να κάνουν γρήγορη επίσκεψη, με συνοδεία, στα σπίτια τους, από τα οποία κλήθηκαν ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Unfathomable loss. Cities wiped off the map. Rows of chimneys now stand like Tombstones. Our city. Our hearts pic.twitter.com/lr5FVUweuc

Ερωτηθείσα από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA, η Τζανέλ εξήγησε πως θέλει απλώς να δει το σπίτι της για να «πενθήσει».

«Είδα φωτογραφίες, βίντεο», αλλά «θέλω να το δω με τα μάτια μου», πρόσθεσε με τσακισμένη φωνή.

Ακόμη και οι επισκέψεις με συνοδεία σταμάτησαν χθες, καθώς η πυροσβεστική φοβάται πως η νέα ενίσχυση των ανέμων που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι θα χειροτερέψει τα πράγματα, εξαπλώνοντας τις φλόγες και προκαλώντας νέες αναζωπυρώσεις.

Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας διαβεβαίωσε πως θα δημιουργηθεί σύστημα ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να διαπιστώσουν μέσω διαδικτύου αν το σπίτι τους καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές.

«Ξέρω πως πολλοί κάτοικοι στην περιφέρειά μου είναι απογοητευμένοι κι απελπισμένοι, αλλά προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλειά (τους)», σημείωσε η δημοτική σύμβουλος του Λος Αντζελες Τρέισι Παρκ.

Another video from my firefighter friend in Los Angeles.

This is over Palisades Friday night.

Looks like rain — but it’s ash.

And check out the water drop 37 seconds in.

These firefighters are total bad asses.

He tells me biggest risks are hitting terrain and other aircraft. pic.twitter.com/EJ4pcR2Zqz

— Brian Entin (@BrianEntin) January 13, 2025