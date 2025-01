Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι αιχμαλώτισε δύο στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα στην περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Κίεβο, οι δυο στρατιώτες έχουν μεταφερθεί στο Κίεβο για ανάκριση σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι δύο αιχμάλωτοι πολέμου «επικοινωνούν» με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

«Οι ρωσικές δυνάμεις και το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό της Βόρειας Κορέας συνήθως εκτελούν τους τραυματίες τους για να εξαφανίσουν κάθε απόδειξη της εμπλοκής της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στο X το Σάββατο.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.

This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025