Τρία πράγματα δεν είναι μυστικά σύμφωνα με μια έρευνα γύρω από την Τέσλα: ο Έλον Μασκ επωφελείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άτομο από την επιτυχία της Τέσλα, έχει εμπλακεί υπερβολικά σε πολιτικά ζητήματα και πολλοί άνθρωποι δεν θα αγοράσουν προϊόντα Τέσλα εξαιτίας αυτών των δύο πρώτων γεγονότων.

Νέα έρευνα της JW Surety Bonds διαπιστώνει ότι 1 στους 4 Αμερικανούς «αποφεύγει την τεχνολογία της Τέσλα λόγω των απόψεών του για τον Έλον Μασκ». Δηλαδή ένα τέταρτο του αμερικανικού κοινού που δεν θα αγόραζε ποτέ ηλεκτρικό όχημα, λόγω της εμπλοκής του Μασκ στην αμερικανική και παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Πριν περάσουμε σε περισσότερα στοιχεία της έρευνας, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Μασκ εμπλέκεται όλο και περισσότερο στην πολιτική σκηνή στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Γερμανία και άλλες μεγάλες αγορές αυτοκινήτων. Χωρίς αμφιβολία, αυτό αρχίζει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και στην Ευρώπη.

Είναι εξαιρετικά σπάνια η εμπλοκή ενός επιχειρηματία τόσο ανοιχτά στην πολιτική με τρόπο που να οδηγεί σε μποϋκοτάζ ένα μεγάλο μέρος των πολιτών στην χώρα που κυρίως δραστηριοποιείται. H παρακάτω ανάρτηση από την Κέιτι Πέρι έγινε η αφορμή να ακούσει ανελέητο κράξιμο για την φιγούρα που θέλησε να κάνει με ένα Cyber Truck.

Πάνω από 1 στους 2 Αμερικανούς θα έμπαινε σε αυτοκινούμενο Robotaxi της Tesla. Ένας στους τέσσερις Αμερικανούς θα προτιμούσε ένα Robotaxi από ένα παραδοσιακό σύστημα κοινής χρήσης. Ένας στους τέσσερις Αμερικανούς αποφεύγει την τεχνολογία της Tesla λόγω των απόψεών του για τον Μασκ. Σχεδόν 1 στους 5 Αμερικανούς είναι ανοιχτός στο να πουλήσει το όχημά του και να βασιστεί στο Robotaxi.

Το 65% των εργαζομένων που εργάζονται στην gig economy (Οικονομία της Πλατφόρμας ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω πλατφορμών) είναι βέβαιοι ότι το RoboTaxis δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια της εργασίας τους. Πάνω από 1 στους 2 gig workers πιστεύουν ότι το Robotaxis θα μπορούσε να αρχίσει να επηρεάζει την εργασιακή ασφάλεια στη gig economy μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Πάνω από 1 στους 4 Αμερικανούς θα σκεφτόταν να πουλήσει το σπίτι του για να αγοράσει ένα Tesla Home.

Η υιοθέτηση των αυτόνομων οχημάτων από το κοινό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς σχεδόν 1 στους 10 Αμερικανούς ανέφερε ότι έχει κάνει βόλτα με αυτοκινούμενο αυτοκίνητο ή ταξί εκτός Tesla. Ενώ το 55% των Αμερικανών ήταν πρόθυμοι να κάνουν μια βόλτα με ένα Tesla Robotaxi συγκεκριμένα, σχεδόν οι μισοί (45%) δήλωσαν ότι θα ένιωθαν άνετα να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για σύντομες μετακινήσεις.

Μόλις το 3% ήταν ανοιχτό στο να χρησιμοποιήσει τα Robotaxi για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, ενώ το 24% αισθανόταν άνετα με αυτά τόσο για μικρά όσο και για μεγάλα ταξίδια. Να υπογραμμιστεί πως τα αυτοκινούμενα οχήματα της Τέσλα και άλλων εταιρειών έχουν πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

