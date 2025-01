Η σκωτσέζικη αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την εξαφάνιση δύο αδελφών από το Αμπερντίν.

Οι 32χρονες Ελίζα και Ενριέτα Χούστσι με καταγωγή από την Ουγγαρία αγνοούνται από τα ξημερώματα της Τρίτης (7/1).

Ο αδερφός τους, Τζόζεφ, είπε ότι η μητέρα τους μίλησε μαζί τους για περίπου 40 λεπτά το Σάββατο και δεν φάνηκε τίποτα ασυνήθιστο.

Οι δύο αδερφές που ζουν στη Σκωτία τα τελευταία τρία χρόνια εθεάθησαν για τελευταία φορά κοντά στη γέφυρα Victoria, περίπου στις 2:12 π.μ. την Τρίτη.

Στη συνέχεια, εθεάθησαν να διασχίζουν τη γέφυρα και να στρίβουν δεξιά σε έναν πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Dee. Έπειτα κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του Aberdeen Boat Club.

We are appealing for the assistance of the public to trace 32-year-old sisters Eliza and Henrietta Huszti, who have been reported missing from their home in Aberdeen city centre.

Full appeal here – https://t.co/NCznYEHOap pic.twitter.com/014CQHNX6x

— Police Scotland North East (@PSOSNorthEast) January 9, 2025