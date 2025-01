Ο απίστευτος λόγος που ο Λουίτζι Μαντζιόνε βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» του Sean «Diddy» Combs

Ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν οι Αρχές συνέλαβαν τον Sean «Diddy» Combs στη Νέα Υόρκη για sex trafficking, εκβιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση. Κάποιος θα πίστευε ότι ο 55χρονος πρώην «μεγιστάνας» της χιπ χοπ σκηνής, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες, θα φρόντιζε να κρατάει μια πιο low profile εικόνα και να επικεντρώνεται στη δίκη του που πλησιάζει. Ωστόσο τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι ακριβώς έτσι.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στη New York Post, ο Sean «Diddy» Combs είναι οργισμένος και έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του έναν άλλον συγκρατούμενό του: τον Λουίτζι Μαντζιόνε. Ο λόγος; Του έκλεψε το… σταριλίκι μέσα στις φυλακές!

