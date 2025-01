Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν σχεδόν τα πάντα για λίγα likes και followers στα social media. Κάποιοι, μάλιστα, φτάνουν στα άκρα κάνοντας επικίνδυνα πράγματα, στήνοντας ψεύτικες καταστάσεις και εκθέτοντας υπερβολικά την προσωπική τους ζωή. Στην προκειμένη περίπτωση, ένας γάμος στην Αυστραλία έγινε για να αυξηθούν οι ακόλουθοι του γαμπρού στο Instagram, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η νύφη. Ο ίδιος, βέβαια, δίνει τη δική του εκδοχή.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο δικαστής ακύρωσε τον γάμο που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, αφού συμπέρανε ότι η νύφη «πίστευε πως συμμετείχε σε εκδήλωση για τα social media, αντί σε μια νομικά δεσμευτική γαμήλια τελετή».

Η νύφη, περίπου 25 ετών, γνώρισε τον κατά δέκα χρόνια μεγαλύτερό της γαμπρό μέσω εφαρμογής γνωριμιών τον Σεπτέμβριο του 2023. Μετά από τρεις μήνες επικοινωνίας, ο γαμπρός την κάλεσε σε «λευκό πάρτι» στο Σίδνεϊ. Φτάνοντας εκεί, η νεαρή σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε πως επρόκειτο για γάμο, πήγε να φύγει αλλά ο γαμπρός τη διαβεβαίωσε πως ήταν «απλά μια φάρσα».

«Όταν έφτασα εκεί και δεν είδα κανέναν με λευκά, τον ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε ότι οργανώνει έναν γάμο – φάρσα για τα social media του. Συγκεκριμένα για το Instagram, γιατί θέλει να αρχίσει να έχει έσοδα από τη σελίδα του», είπε η νύφη στο δικαστήριο.

Στο δικαστήριο προβλήθηκαν, επίσης, πλάνα της τελετής, με τη νύφη να εξηγεί ότι όλα ήταν σκηνοθετημένα. «Έπρεπε να το κάνουμε να μοιάζει αληθινό», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι ανακάλυψε πως ο γάμος ήταν πράγματι αληθινός όταν ο γαμπρός ζήτησε να προσθέσει το όνομά του στην αίτησή της για μόνιμη κατοικία.

Australia Court Cancels Marriage As Bride Claims She Thought It Was A Prank https://t.co/a0hInJeerb pic.twitter.com/kiAWzYjoG8

— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) January 10, 2025