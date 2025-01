Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έλαβε πρόσκληση για να παραστεί στις 20 Ιανουαρίου στην τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Δεν έχουμε λάβει πρόσκληση και δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα για να παραστεί σε αυτήν», απάντησε η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο, όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου της Κομισιόν.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή το συντομότερο δυνατόν με την νέα κυβέρνηση» των ΗΠΑ, και πριν από την 20ή Ιανουαρίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

JUST IN: 🇺🇸🇪🇺 European Commission President Ursula von der Leyen was not invited to Donald Trump’s inauguration. pic.twitter.com/zQiwTZmnsm

— BRICS News (@BRICSinfo) January 10, 2025