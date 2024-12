Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον τον επόμενο μήνα ως προσκεκλημένος του εκλεγμένου προέδρου Ντονάλντ Τραμπ, για να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS επικαλούμενο δυο πηγές που γνωρίζουν τον προγραμματισμό σχετικά με την τελετή.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο είχε μεταδώσει πρώτο ότι ο Τραμπ προσκάλεσε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ να παραστεί στην ορκωμοσία του αμέσως μετά την εκλογή του.

Στην τελετή ορκωμοσίας που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου αναμένεται να παραστούν ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ με την σύζυγό του, όπως είναι η συνήθης πρακτική. Οι πηγές δήλωσαν στο CBS ότι στην τελετή ορκωμοσίας ενδέχεται να παραστούν άλλοι αξιωματούχοι από το Πεκίνο.

