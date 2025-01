Χιλιάδες σημαίες στο ΣΕΦ για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Ολυμπιακού (pics+vid)

Ο Ολυμπιακός διανύει εδώ και μερικές ημέρες την επετειακή χρονιά των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου και οι εορταστικές ενέργειες έχουν ήδη αρχίσει.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ αποφάσισε να γεμίσει το ΣΕΦ με σημαιάκια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της, αυτό απέναντι στην Μπάγερν στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το ΣΕΦ:

Κάπως έτσι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που γέμισαν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δημιούργησαν μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ανεμίζοντας τις επετειακές σημαίες.

🔥 Tonight Peace and Friendship Stadium is on fire!!!@EuroLeague #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYBAY pic.twitter.com/6TKCguWa7s

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 10, 2025