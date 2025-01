Πρώτος σε ψήφους για το All Star Game ο Αντετοκούνμπο (pic)

Το ΝΒΑ κινείται στους ρυθμούς της ψηφοφορίας για το All Star Game το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και το «Chase Center».

Ο Σαμς Σαράνια έδωσε στη δημοσιότητα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από τις επιλογές των φιλάθλων, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πρώτος σε ψήφους όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά σε όλο το ΝΒΑ, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 2.721.339.

Στη δεύτερη θέση συνολικά συναντάμε τον Νίκολα Γιόκιτς με 2.277.723, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει ο Τζέισον Τέιτουμ με 2.224.086.

Denver’s Nikola Jokic and Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo continue to lead in the NBA’s second 2024-25 All-Star fan voting: pic.twitter.com/vA0VXIWoUC

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2025