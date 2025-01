Αποκαλύφθηκε ο πραγματικός λόγος της συγκάλυψης της κασέτας του «Access Hollywood» με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην οικοδεσπότης του Access Hollywood, Μπίλι Μπους, γνωστός για το ότι συνόδευε τον Ντόναλντ Τραμπ στην περιβόητη κασέτα του 2005 στην οποία ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ καυχιόταν για το πώς επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το πώς η κασέτα αυτή -η οποία αργότερα δημοσιοποιήθηκε από την Washington Post πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016- αρχικά «θάφτηκε» μακριά από κάθε φως της δημοσιότητας.

Αν η κασέτα είχε διαρρεύσει το 2005 θα είχαν πέσει κεφάλια

«Αν αυτή η κασέτα είχε διαρρεύσει το 2005, όταν συνέβη, θα είχαν πέσει κεφάλια, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου, επειδή μόλις αμαύρωσες εντελώς τo μεγάλo μας δέντρο που έβγαζε λεφτά», δήλωσε ο Μπους στον Τάκερ Κάρλσον σε ένα νέο επεισόδιο podcast.

Τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κασέτα

Ο Τραμπ μιλούσε με τον Μπους λίγο πριν από τα γυρίσματα ενός τμήματος του Access Hollywood σχετικά με το cameo του τότε παρουσιαστή του «The Apprentice» στο «Days of Our Lives» το 2005, προφανώς χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι καταγραφόταν καθώς περιέγραφε την προσπάθειά του να αποπλανήσει μια παντρεμένη γυναίκα «σαν μια σκύλα». Μίλησε επίσης για τα «μεγάλα ψεύτικα στήθη» της και έκανε το γνωστό σχόλιο «grab ’em by the p#*&y», καθώς παραδέχτηκε ότι «προσπάθησε να την π*δ#ξ^», ενώ ο Μπους γελούσε μαζί του.

Κάτι έπρεπε να γίνει

Ο Μπους είπε στον Κάρλσον ότι ανέφερε τα σχόλια του Τραμπ στα αφεντικά του αμέσως μετά το συμβάν και μάλιστα πρότεινε να «γίνει» κάτι με την κασέτα για να προστατευτεί ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου. «Ο λόγος που το είπα αυτό ήταν – τίποτα που έκανα, τίποτα για το οποίο να ντρέπομαι, δεν με νοιάζει», είπε. «Ο λόγος ήταν ότι, το 2005, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν το μεγαλύτερο αστέρι του NBC που έβγαζε εκατό εκατομμύρια δολάρια κέρδος το χρόνο για το δίκτυο».

Η παραγωγή του Access Hollywood γινόταν εκείνη την εποχή από το NBC Studios και μεταδιδόταν σε όλα τα θυγατρικά του NBC που έδειχναν επίσης το «The Apprentice».

Οι συνέπειες για τον Μπους μετά τη δημοσιοποίηση της κασέτας ήταν ραγδαίες

Ο ίδιος δήλωσε στο Variety: «Είχα εξαλειφθεί», απολύθηκε από την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα και έμεινε χωρίς δουλειά για τρία χρόνια, προτού πιάσει μια παρόμοια δουλειά στο Extra. Το αφεντικό του, ο εκτελεστικός παραγωγός του Access Hollywood Ρομπ Σίλβερσταιν, έχασε επίσης τη δουλειά του μετά την αποχώρηση του Μπους. Ο Τραμπ, από την άλλη πλευρά, έγινε πρόεδρος.

Ο Μπους ξεκινά τώρα το δικό του βίντεο-ποντκάστ με τίτλο Hot Mics – «τα μικρόφωνα είναι ακόμα καυτά, εκτός από, ξέρουμε ότι είναι», εξήγησε – για να γλιτώσει από τη «σιωπή» του μετά τη δημοσιοποίηση της κασέτας το 2016. Η Μέγκιν Κέλι έχει προγραμματιστεί να είναι η πρώτη του καλεσμένη όταν κάνει πρεμιέρα την επόμενη Δευτέρα.

*Πηγή: Daily Beast