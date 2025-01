Σε μια αναπάντεχη κίνηση προέβη η Νικόλ Κίντμαν καθώς παραλάμβανε το βραβείο της στο National Board of Review Gala.

Επάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της ύψωσε ένα ποτήρι γεμάτο γάλα και έκανε πρόποση.

«Σε όλα τα κοριτσάκια σε αυτήν την αίθουσα», είπε χαρακτηριστικά η 57χρονη σταρ και ήπιε μονορούφι το γάλα της. Το κοινό από κάτω ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ζητωκραύγασε.

Η απρόσμενη κίνηση της ηθοποιού δεν ήταν διόλου τυχαία. Ήταν μια αναπαράσταση μιας καυτής σκηνής από την ταινία «Babygirl» στην οποία η Κίντμαν πρωταγωνιστεί.

Δείτε το βίντεο:

Nicole Kidman brought her “Babygirl” character to life at the National Board of Review Gala, raising a glass of milk during her Best Actress acceptance speech. Referencing a steamy scene from the film, she joked, “Good girl,” as the crowd cheered. 🥛 https://t.co/yh1u6Te9x4 pic.twitter.com/D7vk52FmrA

— Yahoo Entertainment (@YahooEnt) January 8, 2025