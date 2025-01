Στα πρόθυρα «πλήρους κατάρρευσης» βρίσκεται το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα, λόγω των επιθέσεων που εξαπολύει το Ισραήλ ενάντια στα νοσοκομεία, σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά ο ΟΗΕ.

Δύσκολο είναι, φυσικά, να γίνει κατανοητό πόσος καιρός, αλλά και τι χρηματικό ποσό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το σύστημα υγείας να ανασυνταχθεί στη Γάζα, ωθώντας έναν ακτιβιστή να δημιουργήσει ένα αναψυκτικό με στόχο να στηρίξει οικονομικά τα νοσοκομεία.

Ο Osama Qashoo, ο οποίος και δημιούργησε τη Gaza Cola, ελπίζει να χρησιμοποιήσει τα κέρδη από την εναλλακτική του Coca-Cola, που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Λονδίνο, για την ανοικοδόμηση του νοσοκομείου al Karama, το οποίο βρισκόταν στη βόρεια Γάζα. «Έχει γίνει ερείπιο χωρίς λόγο, όπως όλα τα νοσοκομεία στη Γάζα», ανέφερε ο 43χρονος στην Guardian.

Ο Qashoo επέλεξε αυτό το νοσοκομείο επειδή, «είναι μικρό, είναι αρκετά διαχειρίσιμο, δεν κοστίζει πολλά χρήματα». Δεν μπορούσε να υπολογίσει πόσα θα σήμαινε αυτό ή πότε θα μπορούσε να συμβεί, αλλά, όπως είπε, «μας επιτρέπεται να έχουμε φαντασία … πρέπει να ονειρευόμαστε, αλλιώς δεν μπορούμε να ζήσουμε».

Εξετάζει ήδη τον καλύτερο ιατρικό εξοπλισμό και τον σχεδιασμό, μέχρι και τον φωτισμό, αλλά προς το παρόν έχουν κατασκευάσει ένα νοσοκομείο σε άλλη τοποθεσία στη Γάζα, χρησιμοποιώντας τα αλεξίπτωτα που έχουν μείνει πίσω από τις ρίψεις βοήθειας για πρόχειρο καταφύγιο.

Ο Qashoo είχε για πρώτη φορά την ιδέα για το Gaza Cola τον Νοέμβριο του 2023. Το κόκκινο κουτάκι έχει την παλαιστινιακή σημαία, την ένδειξη «Gaza Cola» γραμμένη με αραβική καλλιγραφία και ένα σχέδιο που παραπέμπει στο παλαιστινιακό κεφιγιέ, το μαντήλι που φοριέται συχνά ως σύμβολο αντίστασης.

Παρότι ο ίδιος δεν είναι οπαδός των ανθρακούχων ποτών, ο Qashoo προσδιορίζει την Gaza Cola ως μέσο για να περάσει ένα μήνυμα. Όπως ανέφερε αποτελεί «μια δήλωση προς όλες αυτές τις εταιρείες που επενδύουν στο ένοπλο εμπόριο. Να τους θέσουμε το ερώτημα της αξιοπρέπειας. Βλέπετε τι κάνουν τα χρήματά σας; Γιατί κάνουν ζημιά. Καταστρέφουν τα σπίτια και το περιβάλλον μας… πρέπει να ξυπνήσουν και να καταλάβουν ότι τα χρήματά τους, η απληστία τους, προκαλούν τη γενοκτονία μας».

Ο Qashoo ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Παλαιστίνη πριν από περισσότερα από 18 χρόνια – πυροβολήθηκε, φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τις δυνάμεις κατοχής. Πέρυσι άνοιξε το Palestine House, έναν πολιτικό και πολιτιστικό κόμβο στο κεντρικό Λονδίνο για τους Παλαιστίνιους – όπου μπορούν να είναι «Παλαιστίνιοι αδιαμαρτύρητα» – και τους υποστηρικτές τους.

Η Coca-Cola φέρεται να λειτουργεί εγκαταστάσεις στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ο Qashoo θεωρεί την εταιρεία ως «αντιπροσωπευτική όλων των μεγάλων εταιρειών που στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Coca-Cola, μαζί με άλλες μεγάλες δυτικές εταιρείες τροφίμων και ποτών, γίνονται στόχος εκκλήσεων για μποϊκοτάζ – τα McDonald’s, η Coca-Cola και η PepsiCo ήταν μεταξύ των εμπορικών σημάτων που επικρίθηκαν επειδή συνέχισαν να λειτουργούν στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.

Τα μποϊκοτάζ της Coke και της Pepsi σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ήδη αποδειχθεί βοηθητικά για τις τοπικές μάρκες αναψυκτικών και ο Qashoo ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα συνηθίσουν να πίνουν Gaza Cola αντί για τις μεγάλες μάρκες. «Αν θέλετε να πιείτε κόλα και σας αρέσει, τι θα λέγατε για αυτό εδώ; Είναι μια εναλλακτική λύση».

Η Coca-Cola δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα σχολιασμού.

Όπως είχε αναφέρει προ ολίγων ημερών η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας παραμένει τραγική μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται τα νοσοκομεία της Γάζας έχουν μετατραπεί σε «θανάσιμες παγίδες», τονίζοντας ότι «η σειρά των φονικών επιθέσεων του Ισραήλ κατά των νοσοκομείων της Γάζας και της περιοχής και οι συνδεόμενες με αυτές εχθροπραξίες έχουν φέρει το σύστημα υγείας στα πρόθυρα της καθολικής κατάρρευσης, με καταστροφικά αποτελέσματα για την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην υγεία και στην ιατρική φροντίδα».

Όπως υπογραμμίζει ο ύπατος αρμοστής Φόλκερ Τουρκ «η προστασία των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι πρωταρχικής σημασίας και θα πρέπει να τηρείται από όλες τις πλευρές και πάντοτε».

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έκανε έκκληση για τον τερματισμό των επιθέσεων σε νοσοκομεία στη Γάζα μετά το πλήγμα που επέφερε το Ισραήλ σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και την επιδρομή σε ένα άλλο.

«Τα νοσοκομεία στη Γάζα για μια ακόμη φορά έγιναν πεδία μάχης και το σύστημα υγείας τελεί υπό σοβαρή απειλή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Γκεμπρεγέσους.

«Επαναλαμβάνουμε: σταματήστε τις επιθέσεις σε νοσοκομεία. Οι κάτοικοι της Γάζας έχουν ανάγκη για πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα. Τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων πρέπει να έχουν πρόσβαση στην παροχή υγειονομικής βοήθειας. Εκεχειρία!», πρόσθεσε.

Hospitals in #Gaza have once again become battlegrounds and the health system is under severe threat.

Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza is out of service — following the raid, forced patient and staff evacuation and the detention of its director, Dr Hussam Abu Safiya two…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 30, 2024