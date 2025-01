Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο του Αυστραλού Τίμοθι Γουίκς, τον οποίον κρατούσαν όμηρο επί τρία χρόνια προτού τον απελευθερώσουν το 2019, αλλά εκείνος επέλεξε να επιστρέψει στο Αφγανιστάν αφότου ασπάστηκε το Ισλάμ.

Ο Αυστραλός καθηγητής Τίμοθι Γουίκς και ο Αμερικανός συνάδελφός του Κέβιν Κινγκ απήχθησαν το 2016 έξω από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Καμπούλ από ένοπλους που φορούσαν αστυνομικές στολές.

Έπειτα από τρία χρόνια ομηρίας, απελευθερώθηκαν σε αντάλλαγμα για τρεις ανώτερους αξιωματούχους των Ταλιμπάν οι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις αφγανικές αρχές.

«Δυστυχώς, ο καθηγητής Τίμοθι Γουίκς, μετέπειτα γνωστός ως Γκάμπριελ Ομάρ, πέθανε σήμερα έπειτα από μακροχρόνια μάχη που έδινε με τον καρκίνο», αναφέρει ανάρτηση του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Όπως μεταδίδει το αυστραλιανό δίκτυο ABC, ο Τίμοθι Γουίκς ασπάστηκε το Ισλάμ μετά την απελευθέρωσή του, άλλαξε το όνομά του και επέστρεψε στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2022, έναν χρόνο μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Στην αφγανική πρωτεύουσα, έλεγε έκτοτε ότι «υποστηρίζει» τους Ταλιμπάν, τους οποίους αποκαλούσε «αδελφούς» του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του Τίμοθι Γουίκς να χαμογελά περιτριγυρισμένος από Ταλιμπάν.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τον Τίμοθι Γουίκς:

Timothy Weeks, a former lecturer at the American University of Afghanistan and an Australian academic who was once held captive by the Taliban and had been living in Kabul since their return to power, has died of cancer, according to a Taliban statement on Wednesday.… pic.twitter.com/XlW2i5MniA

— Amu TV (@AmuTelevision) January 8, 2025