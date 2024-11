Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν δήλωσε σήμερα ότι οι κυβερνώντες Ταλιμπάν έθεσαν αυθαίρετα υπό κράτηση δημοσιογράφους 256 φορές από τότε που κατέλαβαν την εξουσία πριν από τρία χρόνια και κάλεσαν τις αρχές εκεί να προστατεύουν τα μέσα ενημέρωσης.

Σε απάντηση που συνοδεύει την έκθεση, το υπουργείο Εξωτερικών υπό τους Ταλιμπάν αρνήθηκε ότι έχει συλλάβει αυτό τον αριθμό δημοσιογράφων και προσέθεσε ότι όσοι συνελήφθησαν είχαν διαπράξει έγκλημα.

Οι δημοσιογράφοι στο Αφγανιστάν εργάζονταν υπό «πολύ δύσκολες συνθήκες», δήλωσε σε ανακοίνωση η αποστολή του ΟΗΕ (UNAMA) και το Γραφείο Ανθρωπιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Συχνά αντιμετωπίζουν ασαφείς κανόνες για αυτά που μπορούν και δεν μπορούν να δημοσιοποιήσουν, κινδυνεύοντας με εκφοβισμό και αυθαίρετη κράτηση για υποτιθέμενη κριτική», δήλωσε η Ρόζα Οτουνμπάγιεβα, ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες.

«Καλούμε τις ντε φάκτο αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των δημοσιογράφων και εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης καθώς εκτελούν τα καθήκοντά τους και να αναγνωρίσουν πλήρως τη σημασία των γυναικών που εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε.

