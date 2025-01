Τραγωδία σημειώθηκε στη Δυτική Αυστραλία, κοντά στο νησί Rottnest καθώς υδροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το τουριστικό νησί.

Στο αεροσκάφος Cessna 208 Caravan επέβαιναν συνολικά επτά άτομα, μαζί με τον πιλότο.

Τρεις σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Μονάχα ένα άτομο διασώθηκε δίχως τραυματισμούς.

Το αεροπλάνο επέστρεφε στη βάση του στο Περθ, την πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού.

Τα θύματα ήταν μια 65χρονη Ελβετίδα γυναίκα, ένας 60χρονος Δανός άνδρας και ο 34χρονος πιλότος, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Ρότζερ Κουκ.

Ο ίδιος είπε πως η αιτία της συντριβής δεν είναι ακόμα γνωστή. Οι αναφορές ότι το αεροπλάνο είχε χτυπήσει έναν βράχο στην είσοδο ενός κόλπου στη δυτική πλευρά του νησιού δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν από τα βίντεο που έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής.

Δείτε το βίντεο με τη συντριβή:

🚨 A tragic plane crash near Rottnest Island, #Australia, claimed the lives of two tourists and the pilot. The light plane, carrying six tourists, went down shortly after takeoff yesterday evening. pic.twitter.com/0yT0rfV6dQ

— Quick General Awareness (@QuickGenAware) January 8, 2025