Αγνοούμενος φοιτητής επιβίωσε δύο εβδομάδες τρώγοντας μούρα και πίνοντας νερό από ρυάκια

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση ενός φοιτητή στην Αυστραλία. Ο 23χρονος, που αγνοούνταν επί δύο εβδομάδες κοντά στο ψηλότερο βουνό της χώρας, βρέθηκε σήμερα (8/1) από ομάδα πεζοπόρων. Επέζησε τρώγοντας βατόμουρα, κάποιες μπάρες που είχαν αφήσει πίσω τους άλλοι πεζοπόροι σε μία καλύβα και πίνοντας νερό από ένα ρυάκι.

Ο Χάντι Ναζάρι από την Μελβούρνη χωρίστηκε από την ομάδα των φίλων του στις 26 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Πάρκο Κοσιούσκο. Από τότε αγνοούνταν και γίνονταν έρευνες για τον εντοπισμό του. Τελικά, εντοπίσθηκε σώος από ομάδα πεζοπόρων, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.

«Είναι η δέκατη τέταρτη μέρα που τον αναζητούμε και να εμφανιστεί και να είναι σε τόσο καλή διάθεση και σε τόσο καλή κατάσταση, είναι απίστευτο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Και συμπλήρωσε: «Εντοπίστηκε από τους πεζοπόρους και «τους είπε ότι είχε χαθεί στους θάμνους και διψούσε».

A hiker missing in the Kosciuszko National Park for nearly two weeks has been found.

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι αναζητούσαν τον Χάντι Ναζάρι στο Εθνικό Πάρκο Κοσιούσκο, όπου δεσπόζει το ομώνυμο βουνό ύψους 2.228 μέτρων.

Οι πεζοπόροι, που τον εντόπισαν, ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο κέντρο συντονισμού των ερευνών. Εκεί, τον εξέτασε παραϊατρικό προσωπικό πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν σε καλή κατάσταση, μπορούσε να μιλήσει και δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Η είδηση ότι ο Χάντι Ναζάρι βρέθηκε έφερε τεράστια ανακούφιση στην οικογένειά του, η οποία τον αγκάλιασε συγκινημένη. «Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας», δήλωσαν τα μέλη της στα τοπικά μέσα.

For two weeks, emergency crews have been desperately searching for a missing hiker in the Kosciuszko National Park, involving involved hundreds of people, scouring dense bushland and scanning from the air.

Late today, the 23-year-old medical student was found alive.

