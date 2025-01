Ο Μπάιντεν επισκέπτεται τον τόπο της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη

Ο Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ, μετέβη χθες Δευτέρα στον τόπο της επίθεσης με τη χρήση αυτοκινήτου ως όπλου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους την 1η Ιανουαρίου στη Νέα Ορλεάνη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kevin Lamarque).

Το προεδρικό ζευγάρι έκανε σύντομη στάση στην Μπέρμπον Στριτ, μπροστά σε αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα, εκεί όπου ο ύποπτος, ο Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, όρμησε με νοικιασμένο φορτηγάκι εναντίον διερχόμενων σ’ αυτόν τον δρόμο, συνώνυμο των μπαρ, της τζαζ, της γιορτής.

CLIP: President Biden and @FirstLady Dr. Jill Biden pay respects in New Orleans to the 14 people who lost their lives in the Bourbon Street attack. pic.twitter.com/ydeh2TfsNv

— CSPAN (@cspan) January 7, 2025