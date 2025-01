Η σημαία στον ιστό της: Συνεχίζει στην Τότεναμ ο Σον (pic)

Ο Χέουνγκ-μιν Σον θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Τότεναμ τουλάχιστον έως το 2026, καθώς ο σύλλογος της Premier League ανακοίνωσε ότι έκανε σήμερα (7/1) χρήση της οψιόν για τη μονοετή επέκταση του συμβολαίου του 32χρονου Νοτιοκορεάτη.

Ο διεθνής επιθετικός εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2015 στο δυναμικό του λονδρέζικου συλλόγου, προερχόμενος από τη Λεβερκούζεν, και έχει καταγράψει με τους «πετεινούς» 431 συμμετοχές, οι οποίες τον φέρνουν στην 11η θέση της σχετικής λίστας του συλλόγου, και 169 τέρματα, επίδοση που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη στην ιστορία της Τότεναμ.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Heung-Min Son’s contract, which will now run until the summer of 2026 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 7, 2025