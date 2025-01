Η σοκαριστική στιγμή που ράπερ πυροβολεί μέσα από το παντελόνι του σε live συνέντευξη

Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο ράπερ 2 Low παραλίγο να αυτοπυροβοληθεί κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής.

Στα σοκαριστικά πλάνα διακρίνεται ο τεξανός καλλιτέχνης να βάζει το χέρι του στην τσέπη, μέσα στην οποία είχε ένα όπλο. Τότε ξαφνικά αυτό εκπυρσοκροτεί αφήνοντας τους πάντες παγωμένους μέσα στο στούντιο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης του 2 Low στην εκπομπή «One on One with Mike D» στο YouTube.

Τα πράγματα πήραν μια τρομακτική τροπή περίπου στo 47o λεπτό της εκπομπής, την ώρα που ο παρουσιαστής Mike D μιλούσε για τις «επιλογές» που κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους.

Τα πλάνα δείχνουν τον 2 Low να κουνάει το κεφάλι του και να βάζει το χέρι του στην μπροστινή τσέπη του τζιν του πριν ακουστεί ξαφνικά ένας πυροβολισμός.

«Ποιος πυροβόλησε ποιον;» ρωτάει ο Mike D κοιτάζοντας γύρω στο δωμάτιο. «Χτύπησε κανείς;», ρωτά ξανά.

Ο 2 Low φαίνεται να κάνει μια αμήχανη γκριμάτσα λίγο πριν κάποιος απ’ το στούντιο απαντήσει: «Όχι, είμαστε καλά».

Ο ράπερ φαίνεται στη συνέχεια να βγάζει κάτι που φαίνεται να είναι μέρος ενός όπλου πριν το βάλει πίσω στην τσέπη του παντελονιού του. Λίγα λεπτά μετά ρωτάει εάν όλοι είναι καλά.

Δείτε το βίντεο:

NEW: #rapper 2 Low accidentally fires his gun while reaching his hand in his pocket during an interview, finishes the episode anyway

The incident happened during the 1 on 1 With Mike D #podcast. pic.twitter.com/26PXTpxXIK

— vishkriss™ (@MINDKRRAFT) January 6, 2025