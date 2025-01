Η Κίνα φέρεται να μαστίζεται από μια νέα μυστηριώδη ιογενή επιδημία καθώς τα νοσοκομεία κατακλύζονται από ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις νοσοκομειακές μονάδες να κατακλύζονται από ασθενείς φορώντας μάσκες προσώπου ενώ μεγάλες πυρές παρατηρούνται στις παιδιατρικές μονάδες.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη δραστηριότητα στα κρεματόρια.

Επισήμως, το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναφέρει ότι η γρίπη αποτελεί την κύρια αιτία της έξαρσης, καθώς το 30% των τεστ για αναπνευστικές λοιμώξεις επιστρέφουν θετικά σε γρίπη, ενώ ένας στους επτά ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα νοσηλεύεται λόγω της ίδιας αιτίας.

⚠ BREAKING:

China 🇨🇳 Declares State of Emergency as Epidemic Overwhelms Hospitals and Crematoriums.

Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX

— SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) January 1, 2025