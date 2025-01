Εκκεντρικότητα, δονητές, αγωγές και απολύσεις – Τι γίνεται με την αυτοκρατορία Goop της Γκουίνεθ Πάλτροου;

«Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι πραγματικά λειτουργώ την εταιρεία μου. Νομίζω ότι ο κόσμος νομίζει ότι είμαι η φιγούρα», δήλωσε η Γκουίνεθ Πάλτροου για την εταιρεία lifestyle Goop σε συνέντευξή της στους New York Times τον Οκτώβριο του 2023.

Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η Goop -που ιδρύθηκε από την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, η οποία είναι και διευθύνουσα σύμβουλος- γιόρτασε την 15η επέτειό της σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Πάλτροου, απασχολούσε 170 άτομα και περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών σημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Ωστόσο, η Πάλτροου άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία μπορεί να μην αποτελεί μέρος της ζωής της για πολύ ακόμα. «Δεν νομίζω ότι μπορώ να έχω αυτή τη δουλειά για πάντα», παραδέχτηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη goop (@goop)

Εκκεντρικότητα και δονητές

Το Goop ξεκίνησε ως ένα ενημερωτικό δελτίο ευεξίας που έγραφε η Γκουίνεθ Πάλτροου από την κουζίνα της και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και ξεκίνησε ως εταιρεία μέσων ενημέρωσης, το Goop έγινε γνωστό για τα συχνά αμφιλεγόμενα προϊόντα και τις πρακτικές του. Από τα αρωματικά κεριά με την ονομασία This Smells Like My Vagina (τιμή περίπου 75 δολάρια) μέχρι τα κολπικά αυγά που έχουν σχεδιαστεί για να «εξισορροπούν τις ορμόνες», οι προσφορές της μάρκας συχνά προσελκύουν την προσοχή.

Το Goop είναι επίσης γνωστή για τους αντισυμβατικούς οδηγούς δώρων. Για παράδειγμα, το 2023, μερικά από τα πιο εκκεντρικά αντικείμενα περιλάμβαναν έναν χρυσό δονητή 24 καρατίων για 15.000 δολάρια και μια κεφαλή ντους, η οποία «διπλασιάζεται ως διεγέρτης κλειτορίδας», με τιμή 119 δολάρια.

Το 2024, η εκκεντρικότητα συνεχίστηκε με έναν δονητή που παίζει τα αγαπημένα σας τραγούδια για 159 δολάρια και ένα καπέλο του μπέιζμπολ με ενσωματωμένη θεραπεία με κόκκινο φως, που προορίζεται για την τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών και την αναζωογόνηση του τριχωτού της κεφαλής, σε τιμή 449 δολαρίων.

Σύννεφα στον ορίζοντα

Ωστόσο, ορισμένα εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει να προβλέπουν το τέλος της χρυσής εποχής του Goop.

Ενώ η εταιρεία συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο για τα προκλητικά προϊόντα της, πρόσφατα ενεπλάκη σε νομικά ζητήματα. Τον Μάρτιο, αποκαλύφθηκε ότι το Goop είχε μηνυθεί από το brand σεξουαλικής ευεξίας Good Clean Love για παραβίαση εμπορικού σήματος.

Η μήνυση προήλθε από το λανσάρισμα της Goop μιας σειράς προϊόντων σεξουαλικής ευεξίας με την ονομασία good.clean.goop, η οποία σύμφωνα με την Good Clean Love θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές λόγω της ομοιότητας των ονομάτων τους.

Ενώ η εταιρεία συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο για τα προκλητικά προϊόντα της, πρόσφατα ενεπλάκη σε νομικά ζητήματα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Μείωση προσωπικού

Έξι μήνες μετά τη μήνυση, η οποία συνεχίζεται ακόμη, η Goop αντιμετώπισε άλλη μια αναποδιά τον Σεπτέμβριο.

«Το Goop της Γκουίνεθ Πάλτροου μειώνει το 18% του εργατικού δυναμικού για να επικεντρωθεί στα προϊόντα ομορφιάς», ανέφεραν διάφορα αμερικανικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένου του Women’s Wear Daily, ενός κορυφαίου περιοδικού της βιομηχανίας της μόδας.

«Η Goop προσπαθεί εδώ και καιρό να γίνει γνωστή ως εταιρεία ευεξίας, πουλώντας κάθε είδους προϊόντα και συμβουλές που κάποιοι μπορεί να θεωρούν περίεργα ή μη mainstream. Ήταν παλαβό. Οι μόδες δεν διαρκούν», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του πρακτορείου δημοσίων σχέσεων HeraldPR της Νέας Υόρκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post.

Περίπου 40 από τους 216 υπαλλήλους

Για τους ειδικούς, μία από τις προκλήσεις της εταιρείας ήταν η υπερβολική διαφοροποίησή της. Μέχρι τώρα, το Goop έχει συμπεριλάβει ένα ενημερωτικό δελτίο, ένα podcast, τη σειρά προϊόντων Goop Beauty, τη σειρά ρούχων G. Label by Goop, τη σειρά σεξουαλικής ευεξίας Goop Wellness, δύο εκπομπές Netflix, πέντε καταστήματα και την Goop Kitchen, μια αλυσίδα takeout στη Νότια Καλιφόρνια.

Ξεκίνησε ακόμη μια σειρά συνεδρίων ευεξίας και μια πολυτελή κρουαζιέρα, την Goop at Sea, η οποία υποσχέθηκε «ένα μείγμα ανακάλυψης και αποκατάστασης» όταν προωθήθηκε το 2022.

Ωστόσο, μετά τις περικοπές προσωπικού, οι οποίες επηρέασαν περίπου 40 από τους 216 υπαλλήλους εκείνη τη στιγμή, το Goop αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε τρεις βασικούς τομείς: «ομορφιά, μόδα και φαγητό» και να εγκαταλείψει πρωτοβουλίες που αποδείχθηκαν λιγότερο κερδοφόρες, όπως η ευεξία (ιδιαίτερα η σεξουαλική ευεξία) και τα ταξίδια ανέφερε το Business Insider.

Ένα από τα άτομα που απολύθηκαν ήταν η διευθύντρια μάρκετινγκ Λόρεν Τζόνστον, πρώην στέλεχος της Google, η οποία ήταν μόλις οκτώ μήνες στην εταιρεία.

Το 2018, μια δεκαετία μετά την έναρξή της, το Goop αποτιμήθηκε στα 250 εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι New York Times

Ο ρόλος της Γκουίνεθ Πάλτρου

«Πάντα θα υπάρχει μια γενιά γυναικών για τις οποίες η Γκουίνεθ θα μοιάζει με μια παλιά φίλη ή με μια θεά γκουρού, της οποίας κάθε συμβουλή ακολουθούν», δήλωσε η Bethan Holt, διευθύντρια μόδας της Telegraph, στη Page Six.

«Αλλά αυτό δεν ακολουθείται απαραίτητα ως σημαντική επιχειρηματική επιτυχία πλέον, ακόμη και αν το Goop είναι εδώ και καιρό το συνώνυμο της σύγχρονης αυτοκρατορίας του lifestyle των διασημοτήτων».

Η Holt σημείωσε επίσης ότι η Πάλτροου ήταν πρωτοπόρος στην αυξανόμενη τάση των διασημοτήτων να εγκαινιάζουν επιχειρήσεις lifestyle, μια ιδέα που έκτοτε υιοθετήθηκε από ομοτέχνους της όπως η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και η Τζέσικα Άλμπα.

Αντίο υποκριτική

Το 2018, μια δεκαετία μετά την έναρξή της, το Goop αποτιμήθηκε στα 250 εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι New York Times.

Δεδομένου αυτού, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Πάλτροου έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές της εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, πέρα από τον ρόλο της στην τελευταία ταινία των Εκδικητών το 2019 και τη φωνή της σε ένα επεισόδιο του American Horror Stories το 2023.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να ασχοληθώ με την υποκριτική αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο λόγω της δουλειάς μου, αλλά, υποθέτω ότι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα μπορούσε μάλλον πάντα να με φέρει πίσω», αστειεύτηκε σε συνέντευξή της στο ET πέρυσι, αναφερόμενη στον συμπρωταγωνιστή της στους Avengers, ο οποίος υποδύεται τον Iron Man.

Μετά τη μείωση του προσωπικού κατά 18% τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία πραγματοποίησε τώρα έναν ακόμη γύρο απολύσεων, επηρεάζοντας το 6% του εργατικού δυναμικού της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη goop (@goop)

Είναι τελικά κερδοφόρα η εταιρία;

Ωστόσο, τα χρυσά χρόνια του Goop φαίνεται να ξεθωριάζουν. Μετά τη μείωση του προσωπικού κατά 18% τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία πραγματοποίησε τώρα έναν ακόμη γύρο απολύσεων, επηρεάζοντας το 6% του εργατικού δυναμικού της σε διάφορα τμήματα, όπως ομορφιά, προγραμματισμός, μηχανική και δημιουργικό.

Οι εκπρόσωποι του Goop επιβεβαίωσαν πρόσφατα τις περικοπές στο Business Insider, εξηγώντας ότι ο στόχος ήταν η «βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της αύξησης των εσόδων στους βασικούς κάθετους τομείς της ομορφιάς και της μόδας».

«Μία εκπρόσωπος του Goop αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία εσόδων, αλλά δήλωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση το 2023 και είναι σε καλό δρόμο για να αυξηθούν και πάλι το 2024. Τα έσοδα της Goop Beauty είναι αυξημένα κατά 21% σε σχέση με πέρυσι και τα έσοδα της G. Label είναι αυξημένα κατά 45%, είπε. Η εκπρόσωπος αρνήθηκε να πει αν η εταιρεία είναι κερδοφόρα», ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης.

Να απολαύσει τους κόπους της

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία εκτιμάται ότι έχει καθαρή αξία 200 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει ήδη ένα σχέδιο για το πότε τελικά θα αποχωρήσει από την εταιρεία.

«Θέλω να πω, είπα στη μητέρα μου [την ηθοποιό Μπλάιθ Ντέινερ] ότι θα κάνω ένα θεατρικό έργο όταν πουλήσω την εταιρεία», αποκάλυψε στη συνέντευξή της στους New York Times.

Ανέφερε επίσης ότι θα ήταν «ωραίο» να επιστρέψει τα χρήματα των επενδυτών της όταν έρθει η ώρα να κλείσει η εταιρία Goop: «Αυτό είναι σημαντικό για μένα».

Κατά τα άλλα, λέει ότι θέλει να ζήσει στο έπακρο αυτό που αποκαλεί «crone». Μαγειρεύοντας, δουλεύοντας στον κήπο της και να έχει γίνει γιαγιά, εξηγεί. Εν ολίγοις, να απολαμβάνει ήσυχα τους οικονομικούς καρπούς της δουλειάς της και να αγκαλιάζει τη συνταξιοδότηση, όποτε πάρει αυτή την απόφαση.

*Με στοιχεία από elpais.com